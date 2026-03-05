La economía colombiana comenzó el 2026 con señales de menor impulso. Un informe reciente del equipo de investigaciones económicas del Grupo Cibest, ligado a Bancolombia, advierte que el ritmo de expansión del país se está moderando después de los resultados observados a finales del año pasado. El análisis, basado en el sistema de seguimiento NowCast, muestra que el crecimiento económico entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 se ubicó alrededor del 2,3% anual en el trimestre móvil. Aunque el resultado sigue siendo positivo, representa una desaceleración frente al 2,5% estimado para el periodo que cerró en enero. Las cifras del segundo mes del año refuerzan esta tendencia. Durante febrero de 2026 la actividad productiva registró una expansión cercana al 1,9% anual. En la serie ajustada por estacionalidad, el avance fue aún menor, con una variación del 1,2%, muy por debajo del 3,8% observado el mes anterior, lo que refleja un enfriamiento progresivo del Producto Interno Bruto. Además, el análisis mensual sugiere que la actividad económica habría retrocedido cerca de 2,3 % frente a enero, lo que confirma que el inicio del año no está mostrando el dinamismo esperado por varios analistas del mercado. El informe señala que solo algunos sectores lograron mantener un mejor desempeño en medio del contexto de moderación económica. Entre ellos destacan las actividades relacionadas con la agricultura, que mostraron una expansión cercana al 4,4%, y los servicios financieros, que registraron un crecimiento aproximado del 2,8% durante el último trimestre móvil. Sin embargo, otras áreas relevantes para el empleo comenzaron a perder impulso. La industria apenas registró un avance marginal, mientras que la construcción y el comercio mostraron ritmos más débiles que en meses anteriores. También se observó una menor dinámica en los servicios profesionales y en las actividades de recreación. A partir del comportamiento observado en febrero, el Grupo Cibest ajustó su estimación para el PIB colombiano en el primer trimestre de 2026. La nueva previsión ubica el crecimiento anual alrededor del 2,4 %, lo que implica un recorte frente al cálculo previo que situaba la expansión en 2,5 %. Este escenario es más prudente que el planteado por otros analistas del mercado, quienes en promedio esperan que la economía del país alcance una expansión cercana al 2,8% durante el mismo periodo, lo que deja abierta la discusión sobre la velocidad real de recuperación económica en los primeros meses del año.