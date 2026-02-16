La economía colombiana habría cerrado 2025 con un crecimiento cercano al 3 %, una señal de recuperación sostenida después de varios años de volatilidad. El dato oficial será revelado este lunes 16 de febrero por el Dane, en un contexto marcado por la emergencia económica por las lluvias, el aumento reciente de tasas de interés y la incertidumbre jurídica alrededor del salario mínimo. De acuerdo con una encuesta realizada por el Banco de la República entre 32 entidades financieras y analistas, el PIB de Colombia habría crecido en promedio 2,9 % durante 2025. Ese mismo cálculo es compartido por el equipo técnico del Emisor, que identifica una demanda interna fuerte, empujada principalmente por el consumo de los hogares y del sector público, como el motor central del desempeño económico. Los indicadores más recientes sugieren que el crecimiento estuvo sostenido por tres grandes pilares: Según estimaciones preliminares del banco central, en el último tramo del año la demanda interna habría aumentado 4,8 %, con un consumo privado creciendo cerca de 4,3 % y el consumo público alrededor de 5,8 %. La formación bruta de capital fijo —la inversión— avanzó, pero de manera moderada. Aunque el crecimiento de 2025 muestra una economía más dinámica, la inversión sigue siendo la gran deuda. Para Corficolombiana, el país habría crecido 2,8 %, pero con una estructura frágil: mucho consumo, poca inversión y exportaciones débiles. La firma advierte que al tercer trimestre del año pasado, la inversión representaba solo 17,5 % del PIB, uno de los niveles más bajos de las últimas dos décadas, y que la formación de capital seguía 10 % por debajo de 2022. En otras palabras, Colombia está creciendo, pero no está sembrando suficiente para el futuro. Las proyecciones muestran una economía mejor, aunque con señales de alerta: El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) del Dane registró en noviembre de 2025 un crecimiento anual de 3,1 %. Los sectores se movieron así: Esto confirma una economía que avanza gracias al consumo, pero con obras civiles y vivienda todavía en terreno débil. El respaldo al consumo ha sido sólido. Según Credicorp, los hogares colombianos están gastando más gracias a: A esto se suma que el índice de confianza del consumidor de Fedesarrollo alcanzó en diciembre de 2025 su nivel más alto en 11 años, una señal clara de optimismo en los hogares. El problema no es solo cuánto crece Colombia hoy, sino cuánto puede crecer mañana. Para Corficolombiana, el crecimiento potencial del país cayó al rango de 2,5 % – 2,8 %, lejos del promedio de 3,7 % que tenía antes de la pandemia. Uno de los mayores focos de preocupación lo expresó el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, en una entrevista con SEMANA: si la política monetaria sigue siendo restrictiva, el crecimiento en 2027 podría caer por debajo del 2 % para controlar la inflación.