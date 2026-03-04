El sector retail en Colombia vuelve a moverse y se suma un competidor que ya anunció un plan agresivo de crecimiento. Aunque actualmente cuenta con un número limitado de locales, su estrategia apunta a consolidarse en el mediano plazo y ganar presencia en distintas regiones. Desde la llegada de los modelos de bajo costo en 2009, el panorama cambió para las grandes superficies. Marcas históricas comenzaron a enfrentar una competencia basada en eficiencia, marcas propias y precios reducidos. Ese fenómeno transformó los hábitos de consumo y abrió espacio para nuevos formatos como las tiendas de conveniencia, que priorizan cercanía, rapidez y compras puntuales. En ese escenario, Oxxo logró expandirse con más de 600 puntos en el país. Sin embargo, un nuevo jugador colombiano busca disputarle el terreno con una propuesta diferenciada y un ambicioso plan de expansión que podría alterar el equilibrio actual del mercado. Refrezko, cadena 100 % nacional, nació con la meta de desafiar el dominio de la marca mexicana en el segmento de conveniencia. Su socio fundador, Luis Fernando Novoa, explicó que la compañía proyecta abrir nuevas tiendas en 2026 y 2027, superar las 70 sedes y salir de Bogotá hacia municipios cercanos como Chía y Cajicá. Durante este año, la empresa planea inaugurar cinco puntos en zonas distintas a las ya probadas, con el fin de ajustar su modelo antes de acelerar la expansión. La estrategia busca evaluar ubicaciones, comportamiento del consumidor y rentabilidad para luego replicar el formato en otras ciudades. El elemento clave de la marca será su oferta gastronómica. Novoa aseguró que el esquema tradicional de su competidor se basa en productos previamente elaborados que solo requieren calentarse antes de ser entregados al cliente. En contraste, explicó que su propuesta permitirá preparar alimentos en el momento. “La gran ventaja es que realmente se pueden armar al momento, pero es comida de verdad; por eso nuestro producto estrella es el ‘snackloco’. Estamos entregando carne y pollo de verdad a la gente, lo que hace que nuestra sección de comida sea superior a la de Oxxo y, al mismo tiempo, le ahorra tiempo al consumidor”, afirmó. Además, planean fortalecer su portafolio con empanadas, pasteles, palitos de queso y bebidas especiales, apoyados en alianzas con empresas colombianas y procesos tecnológicos propios.