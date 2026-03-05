El aumento del salario mínimo para 2026 en Colombia no solo modificó ingresos laborales y prestaciones sociales. También impactó obligaciones legales como la cuota alimentaria, un pago que deben realizar padres o acudientes para garantizar el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Para este año, el salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV) quedó fijado en $1.750.905, mientras que el auxilio de transporte es de $249.095, lo que eleva el ingreso total mensual a $2.000.000 para quienes devengan este ingreso. Sin embargo, para calcular la cuota alimentaria solo se toma en cuenta el salario mínimo sin el auxilio de transporte, ya que la legislación laboral colombiana no lo considera como parte del salario. Esto significa que el cálculo parte de la base de $1.750.905, valor que utilizan jueces de familia, comisarías y otras autoridades para determinar el monto que debe pagar el padre o madre obligado. En la mayoría de los casos, la cuota alimentaria en Colombia suele ubicarse entre el 20 % y el 35 % del salario mínimo, aunque puede variar dependiendo de las condiciones económicas del obligado y las necesidades del menor. Con el salario mínimo vigente en 2026, los valores aproximados quedarían así: El monto exacto no es automático. Siempre debe ser definido por un juez de familia o mediante conciliación ante una autoridad competente, luego de analizar cada caso. La ley colombiana establece un límite para evitar que la obligación supere la capacidad económica del alimentante. El tope máximo legal es el 50 % del salario mensual del obligado, cifra que además debe distribuirse entre todos los hijos que dependan de esa persona. Con el salario mínimo de 2026, esto significa que el máximo posible sería de $875.452 mensuales, equivalente a la mitad de los $1.750.905 del salario base. Cuando existen varios hijos beneficiarios, ese monto se reparte entre todos, según lo determine el juez. En Colombia, el concepto de alimentos es amplio y no se limita únicamente a la comida. La cuota alimentaria está destinada a cubrir diferentes necesidades esenciales para el desarrollo del menor, entre ellas: Por esta razón, el monto puede variar dependiendo del nivel de vida del menor y la capacidad económica del padre o madre obligado. El cálculo de la cuota alimentaria se realiza a partir de un análisis jurídico y económico que evalúa diferentes variables. Entre los principales factores que revisan las autoridades están: Cuando la persona no tiene ingresos fijos o trabaja de manera independiente, el juez puede calcular promedios de ingresos o revisar otros elementos económicos para fijar una cuota justa. El incumplimiento del pago de la cuota alimentaria puede generar sanciones legales importantes en el país. Entre las principales consecuencias se encuentran: Este delito puede acarrear penas de prisión entre 16 y 54 meses, además de sanciones económicas.