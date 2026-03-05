Una reconocida cadena de supermercados en Colombia ha decidido despedirse de su clientela. Esta marca, aunque joven, ha demostrado ser innovadora, pero cerrará todas sus sedes, conforme a la decisión de la multinacional que la introdujo en el país. Se refiere a Tiendas Spid, un formato reciente que el grupo Cencosud trajo al país con el objetivo de ofrecer compras diarias de manera rápida y de calidad. Sin embargo, esta cadena no logró competir con las grandes tiendas de conveniencia como D1 o Ara. Spid mantenía un formato particular que ofrecía rapidez y entregas a domicilio en menos de 30 minutos. Cencosud tiene la intención de fortalecer sus otras marcas para poder competir con grandes empresas como Éxito y Olímpica. El grupo multinacional Cencosud confirmó que cerrará todas las sedes de su cadena Spid. La compañía no pudo ingresar a un mercado acaparado por otras tiendas como D1 o Ara. “Culmina su ciclo como parte de la evolución del modelo operativo de la compañía en el país, orientado a fortalecer la propuesta de valor de Jumbo (hipermercados), Easy (mejoramiento del hogar) y Metro (supermercados) como marcas principales de cara a los colombianos", señalaron a Portafolio. El plan de Cencosud será entonces fortalecer la propuesta de valor de Jumbo, Easy y Metro como sus marcas principales de cara a los consumidores colombianos. También confirmaron que más del 90% de los empleados han sido reubicados en otras operaciones del grupo. Cencosud lanzó Spid en 2021 con el objetivo de diversificar sus formatos y competir en el sector de las tiendas de conveniencia frente a D1, Ara y Oxxo. Con ubicaciones estratégicas en áreas de alta afluencia, se proponían ofrecer productos de consumo con atención y cercanía de calidad. Spid operaba en tiendas de Bogotá que anteriormente eran locales de Metro Express. No obstante, apenas cuatro años después, se vieron en la necesidad de optar por el cierre para concentrarse en sus marcas más reconocidas.