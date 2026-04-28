El Gobierno Nacional anunció un ajuste que impactará directamente el costo de la factura de energía en Colombia, en medio de la crisis financiera que enfrenta el sector eléctrico. La decisión se conoce en un contexto de presión sobre las empresas distribuidoras, especialmente en la región Caribe. De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio de Minas y Energía, el objetivo es garantizar la continuidad del servicio y responder a obligaciones acumuladas. La medida también se anticipa a los efectos del fenómeno de El Niño, que podría aumentar la demanda y tensionar aún más el sistema. El Gobierno prepara una resolución que establecerá un cobro adicional sobre el consumo eléctrico en todo el país. Este recargo será cercano a $8 por cada kilovatio hora y permitirá reunir recursos para enfrentar la situación de Air-e, empresa intervenida que opera en varias zonas del Caribe. Según explicó el viceministro de Energía, Víctor Paternina, la meta es recaudar cerca de $235.000 millones durante 2026. “No podrá cubrir todo el pasivo que tiene Air-e pero sí va a ayudar en gran medida para atender las obligaciones de energía y más cuando se avecina el fenómeno de El Niño”, afirmó el funcionario. El incremento no será uniforme para todos los usuarios. La medida está dirigida principalmente a los hogares de estratos 4, 5 y 6, así como a los sectores industrial y comercial, considerados con mayor capacidad de pago dentro del esquema tarifario. El impacto en cada factura dependerá del nivel de consumo, por lo que los usuarios con mayor uso de energía verán un aumento más significativo. Desde el Gobierno se ha insistido en que el problema trasciende lo regional. “Eso sale de todos los colombianos porque es importante entender que el problema de prestación del servicio de energía en la región Caribe no es un problema de los caribeños, es un problema nacional”, señaló Paternina. El ministro Edwin Palma también pidió respaldo del sector generador para estabilizar el suministro en departamentos como Atlántico, Magdalena y La Guajira. Además, advirtió que la crisis es estructural y recordó que el servicio en esa región ha pasado por múltiples operadores en las últimas décadas, sin lograr una solución definitiva.