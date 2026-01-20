Cuando fallece el titular de una cuenta bancaria, ¿qué deben hacer los familiares para no heredar deudas?

Cuando fallece el titular de una cuenta bancaria en Colombia, surgen dudas sobre cómo acceder a los fondos y, al mismo tiempo, evitar heredar deudas. Los familiares deben tener claridad sobre los pasos legales para proteger su patrimonio y no asumir obligaciones que no corresponden.

El dinero en cuentas bancarias queda bloqueado tras la muerte del titular, y los bancos requieren documentos que acrediten a los herederos antes de liberar los fondos. Sin la sucesión formal, no es posible negociar con el banco ni transferir la titularidad de manera legal.

Es importante destacar que la ley colombiana permite a los herederos decidir cómo manejar la herencia. Esto determina si asumirán deudas, solo los bienes heredados o si prefieren rechazar la herencia por completo.

Aceptación y manejo de la herencia en Colombia

Los herederos pueden optar por aceptar la herencia, lo que implica recibir tanto bienes como deudas, o por aceptarla con beneficio de inventario, limitando su responsabilidad al valor de los bienes heredados. Esta decisión es clave para proteger el patrimonio y evitar comprometerse más allá de lo que corresponde.

Ley de Sucesiones: ahora, un juez determinará cómo se dividen los bienes entre los herederos (foto: archivo).

Si no se desea asumir ninguna deuda, existe la posibilidad de rechazar la herencia. Esta opción debe registrarse formalmente para que los acreedores del fallecido no puedan reclamar a los familiares.

Puntos clave que deben tener en cuenta los herederos:

Decidir si aceptan la herencia, con o sin beneficio de inventario.

Iniciar el proceso de sucesión ante notaría o juez.

Identificar claramente los bienes y deudas del fallecido.

Registrar cualquier rechazo a la herencia de manera oficial para protegerse de reclamaciones.

Proceso de sucesión y transferencia de bienes

Para cualquier trámite posterior, es indispensable iniciar un proceso de sucesión, ya sea ante notaría o ante un juez, según corresponda. Este procedimiento identifica a los herederos y determina los bienes y deudas que conforman la herencia.

Sin la sucesión formal, los bancos no pueden negociar ni transferir la titularidad de los inmuebles o cuentas. Solo completando estos pasos los familiares podrán recibir los fondos y administrar los bienes heredados sin comprometer su patrimonio.

Además, cuando el heredero desea conservar una vivienda que tiene deuda hipotecaria, el proceso legal permite un manejo intermedio que protege sus intereses y evita que tenga que pagar de contado la totalidad del crédito. La clave es cumplir con la sucesión y los trámites legales correspondientes.