En esta noticia

Cuando fallece el titular de una cuenta bancaria en Colombia, surgen dudas sobre cómo acceder a los fondos y, al mismo tiempo, evitar heredar deudas. Los familiares deben tener claridad sobre los pasos legales para proteger su patrimonio y no asumir obligaciones que no corresponden.

El dinero en cuentas bancarias queda bloqueado tras la muerte del titular, y los bancos requieren documentos que acrediten a los herederos antes de liberar los fondos. Sin la sucesión formal, no es posible negociar con el banco ni transferir la titularidad de manera legal.

Calendario tributario.Declaración de renta 2026: la DIAN definió las fechas, los topes y cómo consultar si debe declarar este año
Ya es oficial.Confirmado: en esta fecha todos los bancos del país cerrarán sus puertas

Es importante destacar que la ley colombiana permite a los herederos decidir cómo manejar la herencia. Esto determina si asumirán deudas, solo los bienes heredados o si prefieren rechazar la herencia por completo.

Aceptación y manejo de la herencia en Colombia

Los herederos pueden optar por aceptar la herencia, lo que implica recibir tanto bienes como deudas, o por aceptarla con beneficio de inventario, limitando su responsabilidad al valor de los bienes heredados. Esta decisión es clave para proteger el patrimonio y evitar comprometerse más allá de lo que corresponde.

Ley de Sucesiones: ahora, un juez determinará cómo se dividen los bienes entre los herederos (foto: archivo).
Ley de Sucesiones: ahora, un juez determinará cómo se dividen los bienes entre los herederos (foto: archivo).

Si no se desea asumir ninguna deuda, existe la posibilidad de rechazar la herencia. Esta opción debe registrarse formalmente para que los acreedores del fallecido no puedan reclamar a los familiares.

Puntos clave que deben tener en cuenta los herederos:

  • Decidir si aceptan la herencia, con o sin beneficio de inventario.
  • Iniciar el proceso de sucesión ante notaría o juez.
  • Identificar claramente los bienes y deudas del fallecido.
  • Registrar cualquier rechazo a la herencia de manera oficial para protegerse de reclamaciones.

Proceso de sucesión y transferencia de bienes

Para cualquier trámite posterior, es indispensable iniciar un proceso de sucesión, ya sea ante notaría o ante un juez, según corresponda. Este procedimiento identifica a los herederos y determina los bienes y deudas que conforman la herencia.

Sin la sucesión formal, los bancos no pueden negociar ni transferir la titularidad de los inmuebles o cuentas. Solo completando estos pasos los familiares podrán recibir los fondos y administrar los bienes heredados sin comprometer su patrimonio.

Te puede interesar

Colpensiones ratifica el abono de la pensión al alcanzar 1300 semanas de contribuciones: cómo estimar el monto

Además, cuando el heredero desea conservar una vivienda que tiene deuda hipotecaria, el proceso legal permite un manejo intermedio que protege sus intereses y evita que tenga que pagar de contado la totalidad del crédito. La clave es cumplir con la sucesión y los trámites legales correspondientes.