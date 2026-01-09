Prescripción de deudas en Colombia: cuándo una deuda deja de ser exigible por ley. (Fuente: Shutterstock)

La prescripción de deudas en Colombia es una figura jurídica que fija un plazo máximo para que un acreedor pueda reclamar el pago de una obligación ante un juez. Si durante ese tiempo no se adelantan acciones judiciales, la ley impide exigir el cobro por la vía legal, aunque la deuda siga existiendo.

Este mecanismo busca dar seguridad jurídica y evitar que las obligaciones se mantengan abiertas de forma indefinida, lo que podría generar incertidumbre o prácticas abusivas en las relaciones financieras y comerciales.

Con el paso del tiempo, muchas personas se preguntan si una deuda antigua todavía puede ser cobrada o si ya perdió validez ante la justicia. La respuesta depende del tipo de obligación, del plazo legal aplicable y de si hubo o no gestiones de cobro que interrumpieran ese período.

Qué significa que una deuda prescriba en Colombia

Cuando una deuda prescribe, el acreedor pierde el derecho de cobrarla judicialmente. Esto no implica que la obligación desaparezca por completo, sino que ya no puede exigirse mediante una demanda o un proceso ejecutivo.

La prescripción funciona como una protección legal para el deudor frente a reclamos que se prolongan durante años sin acciones formales, y obliga a los acreedores a actuar dentro de los plazos que fija la ley.

Cuánto tiempo debe pasar para que una deuda prescriba

Los plazos de prescripción no son iguales para todas las obligaciones. La legislación colombiana establece tiempos distintos según la naturaleza de la deuda:

Deudas civiles : prescriben a los 10 años , como los préstamos entre particulares.

Deudas comerciales : el plazo es de 5 años , habituales en relaciones entre empresas o comerciantes.

Títulos valores: pagarés y letras de cambio prescriben a los 3 años.

El conteo comienza desde la fecha de vencimiento de la obligación, siempre que no existan actuaciones judiciales que interrumpan el plazo.

Qué situaciones interrumpen la prescripción

El tiempo de prescripción puede reiniciarse si el acreedor realiza determinadas acciones. Entre las más frecuentes se encuentran:

La presentación de una demanda judicial .

Notificaciones legales formales relacionadas con el cobro.

Un pago parcial, abono o reconocimiento expreso de la deuda por parte del deudor.

Si ocurre cualquiera de estos hechos, el plazo vuelve a contarse desde cero.

Cómo saber si una deuda ya no es exigible por ley

Para determinar si una obligación prescribió, es importante seguir algunos pasos básicos:

Identificar el tipo de deuda, ya que de eso depende el plazo legal. Revisar la fecha de vencimiento original del pago. Verificar si hubo demandas, notificaciones o reconocimientos que hayan interrumpido el conteo. Analizar la documentación disponible, como contratos, pagarés, facturas o extractos.

Si el plazo legal se cumplió sin interrupciones, la deuda podría no ser exigible ante un juez.

Cómo se solicita la prescripción de una deuda

La prescripción no opera de forma automática. El deudor debe solicitarla formalmente ante la justicia mediante una demanda de prescripción extintiva. En ese trámite se deben presentar pruebas que demuestren el paso del tiempo y la falta de acciones judiciales del acreedor.

El juez notificará a la otra parte, quien podrá oponerse si considera que la deuda sigue vigente. Si se cumplen los requisitos, la sentencia impedirá cualquier cobro judicial futuro relacionado con esa obligación.

En casos de duda, contar con la orientación de un abogado puede facilitar el análisis del plazo y la correcta presentación del reclamo ante los tribunales.