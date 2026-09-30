La medida pone especial atención en Norte de Santander y la frontera con Venezuela.

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El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una nueva alerta de seguridad para Norte de Santander y recomendó a sus ciudadanos no viajar a este departamento ni acercarse a menos de 10 kilómetros de la frontera entre Colombia y Venezuela, debido al riesgo de ataques de grupos armados ilegales. La advertencia, publicada el 29 de septiembre de 2026, señala especialmente la situación de orden público en la región del Catatumbo.

De acuerdo con el aviso estadounidense, existe un riesgo elevado de ataques por parte de estructuras armadas ilegales, entre ellas el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que Estados Unidos tiene incluido en su listado de organizaciones terroristas extranjeras.

“Existe un riesgo elevado de ataques por parte de grupos armados ilegales, incluido el ELN, en el departamento de Norte de Santander, incluyendo ataques con drones y rifles contra instalaciones policiales y militares”, aclara la publicación oficial.

Colombia: There is an elevated risk of attacks by illegal armed groups, including the ELN, in Norte de Santander Department, including drone and rifle attacks on police and military installations. Do not travel to Norte de Santander or within 10km/5mi of the Colombia-Venezuela… pic.twitter.com/wyUCWif01d — TravelGov (@TravelGov) September 30, 2026

¿Por qué Estados Unidos emitió una alerta para Norte de Santander?

La alerta está relacionada con los hechos de violencia registrados en el Catatumbo y con el uso de drones comerciales adaptados con explosivos, además de ataques acompañados por disparos de fusil.

Según el Departamento de Estado, estos grupos han utilizado este tipo de dispositivos en diferentes ocasiones para atacar estaciones de Policía, subestaciones policiales e instalaciones militares.

La entidad estadounidense también advierte que los grupos armados ilegales podrían realizar ataques con poca o ninguna advertencia previa contra instalaciones de la fuerza pública, edificios gubernamentales y otras infraestructuras relacionadas con las autoridades.

“No viaje a Norte de Santander ni a 10 km/5 mi de la frontera entre Colombia y Venezuela”, dice el comunicado oficial.

¿A qué lugares de Norte de Santander recomienda no viajar Estados Unidos?

La recomendación estadounidense contempla todo el departamento de Norte de Santander bajo la categoría de “No viajar”.

Además, el aviso establece la misma recomendación para las zonas ubicadas dentro de un radio de 10 kilómetros de la frontera entre Colombia y Venezuela. Estados Unidos relaciona esta medida con riesgos de delincuencia, secuestro, enfrentamientos entre grupos armados y posibles detenciones.

La advertencia hace parte del aviso general de viaje de Estados Unidos para Colombia, que mantiene al país en Nivel 3, “Reconsiderar los viajes”, mientras determinadas zonas cuentan con una clasificación de Nivel 4.

¿Qué recomienda Estados Unidos a sus ciudadanos que estén en Norte de Santander?

Además de recomendar no viajar al departamento, el Departamento de Estado entregó varias indicaciones de seguridad para sus ciudadanos que se encuentren en Colombia.

Entre las principales recomendaciones están:

Mantenerse atentos al entorno, especialmente durante desplazamientos.

Extremar la vigilancia cerca de estaciones de Policía, edificios gubernamentales e instalaciones militares.

Evitar cualquier confrontación con personas armadas.

Mantener un perfil bajo.

Evitar multitudes y manifestaciones.

Seguir las noticias y actualizaciones de los medios locales.

Mantener el teléfono celular cargado ante una eventual emergencia.

Revisar los planes personales de seguridad antes de realizar desplazamientos.

Mantenerse especialmente atentos en las carreteras y zonas cercanas a la frontera.

El aviso también recomienda a los ciudadanos estadounidenses considerar su inscripción en el Smart Traveler Enrollment Program (STEP), un sistema que permite recibir comunicaciones y alertas de las autoridades estadounidenses durante sus viajes.

¿Qué otras zonas de Colombia tienen alerta de viaje de Estados Unidos?

La advertencia sobre Norte de Santander se suma a otras recomendaciones específicas incluidas en el aviso de viaje estadounidense para Colombia.

Actualmente, el Departamento de Estado ubica en la categoría de “No viajar” a los departamentos de Arauca, Cauca —con excepción de Popayán—, Valle del Cauca —excepto Cali— y Norte de Santander por factores relacionados con delincuencia y terrorismo.

También mantiene la recomendación de no viajar a las zonas ubicadas a menos de 10 kilómetros de la frontera entre Colombia y Venezuela.

Durante septiembre de 2026, Estados Unidos también difundió una alerta relacionada con la situación de orden público en sectores de Santa Marta, Magdalena y La Guajira, mientras que en abril había emitido otra advertencia por la escalada de ataques registrada en el suroccidente del país.