La pensión por sobrevivencia, conocida comúnmente como pensión por viudez, es uno de los beneficios más consultados por los ciudadanos en Colombia, especialmente por quienes atraviesan la pérdida de su pareja y dependen económicamente de este apoyo. Sin embargo, acceder a esta ayuda no es automático: el Estado colombiano establece una serie de requisitos formales que deben cumplirse para que la solicitud sea aceptada.

En muchos casos, la falta de documentos, la desactualización de información o el desconocimiento del proceso generan demoras o rechazos que afectan directamente a los beneficiarios.

En este contexto, entender quién regula esta prestación, cuáles son las condiciones exigidas y qué documentos se deben presentar resulta fundamental para iniciar el trámite sin inconvenientes.

¿Cuál es el requisito clave que puede impedir el acceso a la pensión por viudez?

Las entidades pensionales han reiterado que existe un requisito determinante que puede impedir el reconocimiento de la pensión: la prueba de convivencia. Este documento permite demostrar que el beneficiario convivía con el afiliado fallecido al momento de su muerte, un criterio obligatorio para parejas casadas y, especialmente, para compañeros permanentes.

La pensión por viudez es uno de los beneficios más solicitados por las familias tras la muerte de un afiliado o pensionado.

Sin esa prueba, el fondo de pensiones puede rechazar la solicitud, incluso en casos donde existieron años de relación. Declaraciones extrajuicio, facturas compartidas, documentos de EPS, contratos de arrendamiento y testimonios son algunas de las evidencias utilizadas para acreditar la convivencia. La ausencia de este requisito es una de las razones más frecuentes de negación.

¿Qué documentos exige Colpensiones o un fondo privado para aprobar la pensión?

Además de la prueba de convivencia, existen otros documentos imprescindibles. El primero es el registro civil de defunción, sin el cual ninguna administradora puede iniciar el proceso. También se exige la identificación del solicitante y el registro civil que demuestra el vínculo con el fallecido (matrimonio o pareja permanente).

Otro requerimiento común es la dependencia económica, especialmente cuando el solicitante no cuenta con ingresos propios. En estos casos, debe demostrarse que la persona dependía total o parcialmente del fallecido. Los fondos privados y Colpensiones verifican esta información para evitar fraudes o solicitudes sin sustento legal.

Colpensiones y los fondos privados administran y supervisan el reconocimiento de esta prestación en el país.

¿Quiénes pueden acceder a la pensión por viudez?

La Ley 100 establece un orden específico de beneficiarios: cónyuge o compañero(a) permanente, hijos menores de edad, hijos con discapacidad, padres dependientes económicamente y, en última instancia, hermanos con discapacidad. Cada caso es evaluado individualmente por la administradora correspondiente para determinar quién tiene prioridad.

Las autoridades recuerdan que la reforma pensional no eliminó la pensión de sobrevivientes ni modificó sus condiciones. Por lo tanto, la lista de beneficiarios y los requisitos siguen vigentes. Todo solicitante debe cumplir completamente con las exigencias legales para que la pensión sea aprobada.

Las personas que necesiten asesoría sobre la pensión por sobrevivencia pueden comunicarse directamente con Colpensiones, la entidad encargada de administrar este tipo de prestación. La línea nacional de atención es 01 8000 41 09 09, mientras que en Bogotá se encuentra disponible el número (601) 489 09 09. También ofrece atención a través de su sitio web oficial, donde es posible realizar consultas, revisar el estado de solicitudes y agendar citas virtuales.

Además de Colpensiones, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas —como Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia— cuentan con sus propios canales de atención para quienes estén afiliados a estos fondos. Cada administradora dispone de líneas telefónicas, chats en línea y oficinas físicas para resolver dudas relacionadas con requisitos, documentos, tiempos de respuesta o procesos de rechazo de solicitudes.