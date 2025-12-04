Los beneficiarios que cumplan con una condición específica verán reflejado un pago de $230.000 en diciembre (Fuente: archivo).

El Gobierno de Colombia oficializó que, para diciembre de 2025, los adultos mayores inscritos en Colombia Mayor reciben un incremento que lleva la transferencia mensual a $230.000, un ajuste que aplica únicamente para quienes cumplan con los requisitos propios del programa, es decir, personas sin pensión y en situación de vulnerabilidad económica.

Este aumento se ve reflejado tanto para quienes cobran por giro como para los beneficiarios bancarizados, en un cierre de año que el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) definió como “crítico para la protección de ingresos”.

La entidad también ajustó todo el esquema de pagos de fin de año para garantizar que el aumento llegue sin demoras, mientras se mantiene la operación por bancos, corresponsales rurales y operadores de giro autorizados en cada municipio.

¿Cuándo cobro Colombia Mayor por giro en diciembre?

El pago para quienes reclaman por giro se realiza bajo un cronograma especial definido para el cierre de 2025.

Según Prosperidad Social, los giros están disponibles entre el 4 y el 18 de diciembre, en los puntos autorizados por cada operador. Este mecanismo aplica exclusivamente para los beneficiarios que no cuentan con bancarización activa y deben desplazarse personalmente a retirar el dinero.

Los pagos se reclaman únicamente en:

Puntos y corresponsales del Banco Agrario.

SuperGIROS y aliados territoriales.

Billeteras digitales habilitadas por el operador asignado.

Corresponsales rurales en zonas apartadas.

Cada adulto mayor debe consultar su fecha exacta de cobro en los canales oficiales del Departamento para la Prosperidad Social.

¿Cuándo pagan Colombia Mayor a los beneficiarios bancarizados?

Para los bancarizados, el aumento se ve reflejado mediante consignación directa, sin necesidad de hacer filas ni trasladarse a ningún punto físico.

El Banco Agrario, encargado de los depósitos, programó los pagos entre el 27 de noviembre y el 12 de diciembre, periodo en el cual cada beneficiario recibe el abono directamente en su cuenta registrada.

El Gobierno insistió en que este método es prioritario en 2025, ya que reduce costos operativos y garantiza mayor seguridad para los adultos mayores.

¿Por qué el pago de diciembre es de $230.000 para Colombia Mayor?

El incremento autorizado por el Gobierno Nacional corresponde a una ampliación del monto mensual del programa, que pasó de $80.000 a $230.000.

Este valor adicional busca mitigar la pérdida de capacidad adquisitiva en la población mayor sin pensión y responde a las medidas sociales anunciadas para el cierre del año fiscal.

El ajuste aplica para todos los beneficiarios activos del programa, tanto para quienes cobran por giro como para los que reciben consignación bancaria.

¿Habrá pago de ciclo 12 en diciembre de 2025?

Sí. Prosperidad Social confirmó que sí habrá ciclo 12, y será el último del año.

El calendario establece que se entregará entre el 17 y el 31 de diciembre, permitiendo que todos los adultos mayores reciban los dos pagos correspondientes al cierre del 2025.

Con este ciclo adicional se completará el cronograma anual para personas en pobreza extrema o sin posibilidad de recibir una pensión de vejez.

¿Quiénes pueden recibir Colombia Mayor en diciembre de 2025?

Los beneficiarios que reciben el pago con aumento deben cumplir las condiciones del programa Colombia Mayor:

Ser colombiano y haber vivido mínimo 10 años en el país.

Tener hasta tres años menos de la edad de pensión (mujeres: 57; hombres: 62).

No recibir pensión ni ingresos formales.

Estar clasificado en Sisbén IV en los grupos A, B o C1.

Haber sido priorizado por la alcaldía municipal ante la disponibilidad de cupos.

El ingreso de nuevos beneficiarios dependerá de la disponibilidad presupuestal y de la priorización territorial.