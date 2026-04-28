El Día del Trabajo no es descanso para todos. Sectores como el comercio, la salud, el transporte, la gastronomía y la seguridad operan con normalidad durante el feriado del 1 de mayo, y quienes deban cumplir funciones en esa jornada tienen derecho a una remuneración especial. Desde la reforma laboral, que entró en vigencia en julio de 2025, el recargo por trabajar en días festivos es del 80%, lo que significa que cada hora se liquida al 180% del valor ordinario. Con el salario mínimo de $1.750.905 vigente para 2026, el valor de una hora ordinaria ronda los $7.959. En un día festivo como el 1 de mayo, esa cifra sube a aproximadamente $14.326 por hora. Una jornada completa de ocho horas en feriado equivale a un ingreso de $114.608. Para quienes trabajen durante toda la jornada del Día del Trabajo, ese monto se suma al salario base mensual y no lo reemplaza. La reforma también modificó el horario a partir del cual aplica el recargo nocturno, que ahora inicia a las 7:00 p.m. y corresponde a un 35% adicional sobre el valor de la hora. Este recargo no reemplaza el festivo, sino que se acumula sobre él. Esto significa que turnos mixtos, como los que van de las 2:00 p.m. a las 10:00 p.m., tienen un tramo nocturno que eleva aún más el costo para el empleador y el ingreso para el trabajador. Las horas que caigan después de las 7:00 p.m. deben liquidarse con ambos recargos aplicados de forma simultánea. No siempre el pago adicional es la única compensación. Si un trabajador labora hasta dos domingos o festivos en el mes, puede elegir entre recibir el recargo económico o tomar un día de descanso compensatorio. Si trabaja tres o más, la ley le garantiza ambas cosas: el pago con recargos y el día libre. Este esquema busca equilibrar la carga de quienes mantienen la economía activa durante los períodos de descanso obligatorio y evitar que el trabajo festivo repetido quede compensado únicamente con dinero. El incumplimiento de estas obligaciones tiene consecuencias concretas. Según el Código Sustantivo del Trabajo, las multas por omitir el pago de recargos pueden alcanzar hasta 5000 salarios mínimos. El trabajador afectado puede reclamar directamente a la empresa o acudir a instancias legales para exigir el pago correspondiente. Vale aclarar además que los recargos seguirán aumentando en los próximos años: en junio de 2026 subirán al 90% y en 2027 llegarán al 100%, es decir, el doble del valor de la hora ordinaria, con el objetivo de encarecer progresivamente el trabajo en días de descanso obligatorio.