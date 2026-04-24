El Gobierno nacional continúa avanzando en la entrega de subsidios que benefician a millones de colombianos en situación de vulnerabilidad. Programas como Renta Ciudadana, Devolución del IVA y Renta Joven se han consolidado como herramientas clave para aliviar la carga económica de los hogares. En medio del desarrollo de los primeros ciclos de pago de 2026, más de 800.000 personas ya han recibido estas transferencias monetarias. Sin embargo, las autoridades anunciaron un cambio importante que impacta directamente a quienes aún no han reclamado el dinero. La decisión fue tomada por Prosperidad Social, que ajustó el calendario de pagos con el objetivo de garantizar que los recursos lleguen a todos los beneficiarios en el territorio nacional. El pago del primer ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA inició el pasado 20 de marzo, con una inversión superior a 323.495 millones de pesos. En total, 763.312 hogares fueron priorizados para recibir ayudas económicas de hasta $500.000, como parte de la estrategia del Gobierno para mitigar la pobreza. Inicialmente, el plazo para reclamar estos subsidios vencía el 5 de abril, pero fue extendido hasta el 8 de abril. La medida responde a dificultades registradas en distintas regiones del país, incluyendo problemas de orden público y condiciones climáticas que afectaron la entrega de los giros a miles de beneficiarios. Por su parte, el programa Renta Joven también tuvo una modificación en su cronograma. El Gobierno amplió el plazo de pagos hasta el 10 de abril, con el fin de garantizar que los 27.668 beneficiarios puedan acceder a los incentivos económicos correspondientes, incluyendo pagos pendientes de ciclos anteriores. Para reclamar los recursos, los pagos se realizan a través de operadores como SuperGiros y SuRed. Además, los ciudadanos pueden consultar con su cédula si tienen giros disponibles mediante plataformas oficiales, donde podrán verificar su estado como beneficiarios y conocer el punto exacto de retiro del dinero.