El Gobierno de Estados Unidos actualizó el principal formulario que se utiliza para solicitar la residencia permanente -conocida como Green Card- con el objetivo de ordenar la información, unificar trámites y reducir errores en la presentación de los casos. Los ajustes fueron comunicados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y aplican sobre el Formulario I-485. Las modificaciones no crean una nueva visa ni cambian las categorías de elegibilidad, pero sí endurecen la forma en que deben presentarse los documentos y concentran requisitos que antes se enviaban por separado. El trámite de ajuste de estatus se realiza con el Formulario I-485, que es la solicitud de registro de residencia permanente. Con la nueva edición, el USCIS incorporó campos adicionales y eliminó anexos independientes para que más datos queden incluidos en un solo documento. Uno de los cambios centrales es que las personas que deban presentar el examen médico migratorio ahora deben entregar el Formulario I-693 al mismo tiempo que el I-485. La agencia advierte que, si no se adjunta ese reporte médico cuando corresponde, la solicitud puede ser rechazada sin pasar a revisión de fondo. De acuerdo con CNN, el examen sirve para demostrar que el solicitante no tiene condiciones de salud que lo hagan inadmisible según las normas migratorias y que cuenta con las vacunas exigidas por la regulación federal. La actualización también elimina el uso independiente del Formulario I-864W, que era el pedido de exención de la declaración jurada de patrocinio económico. Desde la nueva versión, esa exención se solicita directamente dentro del propio I-485. Con esta integración, el organismo busca que el expediente llegue completo desde el inicio y que el evaluador tenga toda la información económica en un único archivo, en lugar de revisar formularios sueltos. Especialistas en derecho migratorio señalaron que este formato puede ayudar a reducir pedidos posteriores de evidencia, aunque también exige mayor cuidado al completar cada sección. El formulario actualizado también reformula las preguntas vinculadas con la posible inadmisibilidad por carga pública, es decir, cuando una persona depende principalmente de ayuda gubernamental para su sustento. Ahora se solicita identificar con mayor precisión la categoría migratoria bajo la cual se presenta el caso, para que el sistema determine si el solicitante está exento o no de ese análisis. La intención oficial es disminuir confusiones y respuestas incompletas. Abogados consultados en el reporte indicaron que el nuevo diseño ofrece más espacio para aclaraciones, algo relevante en un punto donde muchos solicitantes solían equivocarse. La edición actualizada del Formulario I-485 rige desde el 24 de octubre de 2024. El USCIS informó que será la única versión válida para solicitudes de Green Card presentadas desde el 10 de febrero de 2025, mientras que el requisito de enviar junto el examen médico comenzó a exigirse antes, a fines de 2024. El organismo recomienda revisar siempre la fecha impresa en la parte inferior del formulario antes de enviarlo y conservar copias completas de toda la documentación presentada, además de usar servicios de correo con constancia de entrega cuando la solicitud se remite en formato físico.