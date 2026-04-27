El Gobierno nacional puso en marcha un esquema de subsidio de arriendo que cubrirá una parte significativa del arriendo mensual para hogares en situación de vulnerabilidad. La medida arranca en 2026 y forma parte de una estrategia de gran escala para cerrar brechas históricas. El beneficio se integra al CONPES 4180, una política que articula inversiones por 10,1 billones de pesos y coordina a múltiples entidades del Estado. El objetivo es brindar soluciones sostenibles a población afectada por el desplazamiento forzado. En este contexto, el apoyo económico busca responder a una necesidad inmediata: garantizar techo mientras las familias avanzan hacia una solución habitacional definitiva. El programa contempla cobertura de hasta el 90% del arriendo por un periodo limitado. El esquema está diseñado como una ayuda temporal que permitirá a los beneficiarios estabilizar su situación mientras acceden a alternativas permanentes de vivienda. La ejecución estará a cargo del Ministerio de Vivienda, con lineamientos técnicos coordinados con otros programas. El monto mensual se ajustará a parámetros definidos por el sistema de vivienda y las cajas de compensación. Para 2026, el tope estimado equivale a cerca del 60% de un salario mínimo, lo que se traduce en poco más de un millón de pesos mensuales. El acceso al programa está condicionado al cumplimiento de criterios específicos que buscan focalizar la ayuda en los hogares más afectados. El subsidio hace parte de una política más amplia que busca transformar las condiciones de vida de millones de personas a través de acciones coordinadas en el largo plazo.