El festivo 2 de mayo en Madrid vuelve a estar en el centro de la atención en 2026 por su impacto en el calendario laboral. Este año, el Día del Trabajador cae en viernes 1 de mayo, lo que genera un puente de tres días en toda España. Sin embargo, el festivo 2 de mayo en la Comunidad de Madrid presenta una particularidad que cambia las expectativas de descanso. El calendario laboral establece que este festivo autonómico no se traslada cuando cae en fin de semana. Por eso, aunque el festivo 2 de mayo coincide con sábado en 2026, no habrá un día adicional no laborable. En la práctica, el puente de mayo en Madrid será igual al del resto del país. El puente de mayo en Madrid se configura a partir del festivo nacional del 1 de mayo. Al caer en viernes, permite encadenar tres días consecutivos de descanso. Esta situación convierte a esta fecha en uno de los momentos más esperados del calendario laboral. Sin embargo, el festivo 2 de mayo no amplía ese descanso. Según el calendario aprobado por la comunidad, “aunque el festivo caiga sábado, no se traslada al lunes”. Esto implica que no habrá un cuarto día libre. En consecuencia, los madrileños tendrán el mismo puente de mayo que el resto de los trabajadores en España. El festivo 2 de mayo mantiene su valor simbólico, pero sin impacto adicional en el descanso laboral en 2026. El festivo 2 de mayo conmemora el levantamiento del pueblo madrileño contra la ocupación francesa liderada por Napoleón Bonaparte. Se trata de una fecha clave en la historia de la región y forma parte de su identidad colectiva. Además, se celebrará la ceremonia de entrega de las Medallas del Dos de Mayo en la sede de la presidencia de la comunidad. Estos eventos refuerzan el carácter institucional del festivo 2 de mayo. El calendario laboral en España se basa en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores. Este establece el derecho a disfrutar de un mínimo de 14 días festivos retribuidos y no recuperables. “En este precepto se reconoce el derecho de los trabajadores a disfrutar de un mínimo de 14 días festivos retribuidos y no recuperables a lo largo del año”. Este marco garantiza el descanso como un derecho esencial. A partir de esta regulación, cada año se concreta el calendario mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado. En él conviven festivos nacionales con otros autonómicos o locales. El 1 de mayo, Día del Trabajador, recuerda las reivindicaciones de 1886 en Chicago por la jornada de ocho horas. Es una de las fechas más relevantes del calendario laboral. En España, esta celebración fue suspendida en 1936 y reconvertida en 1955 a San José Obrero. No fue hasta 1978 cuando se recuperó oficialmente como festivo nacional. En 2026, su coincidencia en viernes impulsa el puente de mayo y aumenta su relevancia dentro del año laboral. Tras el festivo 2 de mayo, el siguiente día relevante en la Comunidad de Madrid será el 15 de mayo. Esta fecha coincide con la celebración de San Isidro. Como este año cae en domingo, el día no laborable se trasladará al lunes 16 de mayo. Esto permitirá a los trabajadores disfrutar de un nuevo descanso. El calendario laboral muestra así cómo los festivos pueden variar según su coincidencia con el fin de semana, generando o no días adicionales de descanso.