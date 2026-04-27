El acceso al crédito en Colombia enfrenta un nuevo filtro para miles de personas. La normativa vigente obliga a los bancos a revisar un registro específico antes de aprobar préstamos, lo que impacta directamente a quienes buscan financiamiento. Este control está ligado al Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), una base de datos que identifica a quienes incumplen con responsabilidades económicas esenciales. Su consulta ya es obligatoria para bancos al momento de evaluar solicitudes. La medida, respaldada por la Ley 2097 de 2021, busca garantizar el cumplimiento de la cuota alimentaria, un derecho fundamental para niños, niñas y adolescentes que incluye gastos básicos como alimentación, educación y salud. El REDAM funciona como un mecanismo de control que centraliza la información de personas con deudas en obligaciones alimentarias. La inclusión en esta lista se da cuando el incumplimiento alcanza al menos tres cuotas, consecutivas o no. Una vez registrado, el ciudadano enfrenta restricciones inmediatas. Entre ellas, las entidades financieras pueden rechazar tanto nuevas solicitudes como renovaciones de crédito, al considerar el historial de incumplimiento. El ingreso al registro no es automático y requiere una validación previa dentro de un proceso legal. Sin embargo, una vez incluido, las consecuencias se extienden a distintos ámbitos. Además del impacto financiero, la inclusión en este registro genera limitaciones en otros escenarios legales y administrativos. Para salir del registro, el deudor debe ponerse al día con sus obligaciones. La normativa establece que el único argumento válido para evitar la inscripción inicial es demostrar el pago de las cuotas pendientes dentro del proceso correspondiente.