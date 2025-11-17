Ya es oficial | El Gobierno embarga cuentas bancarias y suspende salarios de quienes no cumplan con esta condición.

Las autoridades financieras alertaron que se reforzarán los controles. (Fuente: Archivo)

El Gobierno colombiano ha confirmado que se implementarán medidas rigurosas dirigidas a los ciudadanos que no cumplan con una condición esencial establecida en la normativa financiera. Estas acciones comprenden el embargo de cuentas bancarias y la congelación de salarios, lo que ha comenzado a suscitar inquietud en diversos sectores de la población.

De acuerdo con fuentes oficiales, la finalidad de esta medida es asegurar el cumplimiento de obligaciones legales y evitar la evasión de responsabilidades económicas.

El enfoque estará centrado en aquellas personas que se encuentren en una lista específica de incumplidores que, a pesar de haber recibido avisos previos, no han regularizado su situación.

Cuentas bancarias que se cerrarán pronto

Las entidades financieras han notificado que las cuentas inactivas o aquellas que no se ajusten a los reglamentos internos podrán ser cerradas de forma definitiva. Este procedimiento, que se fundamenta tanto en normativas gubernamentales como en políticas internas de los bancos, tiene como objetivo optimizar la gestión operativa y reducir riesgos asociados a la falta de actividad en los productos financieros.

De acuerdo con especialistas en derecho bancario, cada institución establece sus propios criterios para determinar qué se considera “inactividad”. En ciertos casos, es suficiente con tres meses sin transacciones para que la cuenta sea catalogada como inactiva y, posteriormente, cerrada.

Las autoridades financieras alertaron que se reforzarán los controles.

Motivos de embargos en cuentas bancarias y congelamientos de sueldos

El Gobierno ha manifestado de manera contundente que la medida adoptada no es arbitraria. Existen circunstancias específicas que pueden dar lugar a un embargo de cuentas o a la retención del salario, entre las cuales se destacan las siguientes:

Deudas fiscales pendientes con la DIAN .

. Procesos judiciales por incumplimiento de obligaciones financieras.

Acumulación de cuotas atrasadas en créditos hipotecarios, de consumo o tarjetas de crédito.

Inactividad prolongada en cuentas bancarias sin justificación.

Consejos para mantener activa una cuenta bancaria sin sanciones

Los especialistas sugieren implementar medidas preventivas para evitar el embargo de cuentas bancarias en Colombia. Algunas acciones fundamentales son:

Realizar al menos una transacción cada tres meses (depósito, transferencia o retiro).

Mantener actualizados los datos personales en la entidad financiera.

Estar al día con las obligaciones tributarias y préstamos bancarios.

Revisar periódicamente los estados de cuenta para detectar posibles reportes.

En caso de que la cuenta haya sido cerrada, los bancos pueden ofrecer alternativas de reactivación o apertura de una nueva, siempre que se cumplan requisitos específicos.