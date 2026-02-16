La notable necrópolis de Saqqara continúa revelando hallazgos sorprendentes. En el año 2021, en la región de Gisr el-Mudir, un equipo de arqueólogos descubrió una escultura de piedra caliza que, debido a su forma y técnica, reevalúa la historia del arte del Reino Antiguo. Este descubrimiento presenta una combinación de talla tridimensional y bajo relieve, un fenómeno casi inédito en obras de más de cuatro mil años de antigüedad. Los investigadores a cargo, Zahi Hawass y Sarah Abdoh, publicaron un análisis en el que describen la pieza y sugieren su datación en la Dinastía V (2494 a.C.- 2345 a.C.), tras realizar comparaciones con esculturas análogas, como la del líder Irukaptah, que se encuentra en el Museo de Brooklyn. La fusión técnica y los elementos iconográficos presentes en esta escultura la convierten, según los autores, en un hito en la comprensión del arte funerario. A simple vista parece la típica escultura familiar del Imperio Antiguo. A su lado se encuentra la esposa, arrodillada junto a su pierna derecha, con un sencillo vestido tubo y una peluca hasta los hombros. Su tamaño es inferior, reforzando su indudable papel secundario. Sin embargo, lo que distingue a esta escultura es la representación de la hija: en vez de tallarla en bulto como los adultos, aparece en bajorrelieve detrás de la pierna izquierda, sosteniendo un ganso. Esa mezcla de figuras en el redondo y una figura en relieve no se conocía hasta ahora. Según explicó Hawass en su informe, retomado por National Geographic, en la estatua se puede apreciar a “un noble de pie, con el pie izquierdo adelantado, una postura común en el Reino Antiguo que representa vitalidad y fuerza. Lleva una peluca corta y una falda finamente plisada. Su torso, bien modelado, revela la atención del escultor al detalle anatómico". Los cánones del Reino Antiguo suelen ser considerados como rígidos; sin embargo, esta obra revela a los escultores experimentando dentro de dicho canon. “Lo que resulta especialmente sorprendente es la combinación de métodos escultóricos en una sola obra, algo sin precedentes en la tradición artística conocida del Reino Antiguo", afirmó el experto. La técnica mixta sugiere la existencia de talleres más flexibles y una iconografía familiar que presenta matices novedosos: la representación de la niña con el ganso podría simbolizar ofrendas o elementos de sustento para la otra vida. Frente a esto, los expertos insisten en más análisis: datación por medios científicos, estudio de márgenes de herramientas y comparación estilística con otras obras de Saqqara. La pieza fue hallada sin un contexto arqueológico claro, probablemente descartada por los saqueadores de tumbas. Hawass explicó que estaba oculta bajo la arena, cerca de una puerta falsa con el nombre ‘Messi’ en ella. “El significado simbólico de esta escultura podría indicar una conexión con la familia, sugiriendo que se reunirán en el más allá, tal como lo hicieron en vida”, señaló.