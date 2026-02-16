Un número considerable de trabajadores en Colombia que se encuentran próximos a alcanzar la edad de jubilación corren el riesgo de no poder acceder a la pensión de vejez si no realizan un trámite esencial ante la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones). Esta problemática afecta, en particular, a aquellos que, a pesar de haber cotizado durante un periodo considerable, no han verificado oportunamente su información en el sistema. La atención se dirige especialmente a las personas entre los 55 y los 60 años que aún no han actualizado sus datos personales ni han revisado minuciosamente su historia laboral. La ausencia de este control puede dar lugar a inconsistencias, semanas no registradas o errores administrativos que, si no se corrigen con antelación, podrían ocasionar retrasos o incluso la negación del reconocimiento de la pensión. La Administradora Colombiana de Pensiones ha señalado que las personas que se encuentren a menos de dos años de alcanzar la edad de jubilación —57 años para las mujeres y 62 para los hombres— deben verificar con urgencia que su información esté debidamente registrada en la plataforma oficial. Este control previo es indispensable y constituye una de las condiciones requeridas para avanzar sin inconvenientes hacia el reconocimiento de la pensión de vejez. Desde la entidad se indicó que desestimar este paso puede acarrear consecuencias graves, tales como demoras extensas en el proceso o la imposibilidad de acceder a la mesada pensional. Colpensiones ha detectado numerosos expedientes con errores, semanas faltantes o datos desactualizados que obstaculizan el inicio del trámite, una situación que ha generado alertas a nivel nacional. El registro de la historia laboral constituye el fundamento esencial para determinar si un individuo cumple con el número de semanas requeridas por la normativa vigente para acceder a la pensión. En el caso de que este documento presente omisiones, datos incorrectos o periodos sin respaldo, Colpensiones se ve imposibilitada de proseguir con el trámite hasta que toda la información sea corregida y validada. No son infrecuentes los casos en los que los afiliados identifican inconsistencias justo al momento de solicitar la jubilación, lo que les obliga a iniciar trámites de corrección que son extensos y complejos. Estos procedimientos pueden prolongarse durante considerables meses o incluso años, razón por la cual las autoridades recomiendan revisar la historia laboral con antelación, especialmente entre aquellos que se encuentran en el rango de 55 a 60 años. El procedimiento es sin costo alguno y puede realizarse de manera sencilla a través de Internet. Los pasos a seguir son: En situaciones de discrepancias, es recomendable dirigirse a un Punto de Atención Colpensiones (PAC) portando la documentación pertinente: certificados laborales, comprobantes de pago, contratos u otros. Según Colpensiones, los mayores riesgos recaen sobre quienes se encuentran en la etapa final de su vida laboral y aún no han revisado su historial ni actualizado su información personal. Cualquier inconsistencia en nombre, cédula, fechas de nacimiento o periodos cotizados puede convertirse en un obstáculo definitivo si no se corrige oportunamente. Además, es fundamental considerar que los trámites pensionales no se llevan a cabo de manera automática, por lo que el afiliado debe gestionar activamente su situación para no ver comprometido su derecho. Al descargar su historial, es fundamental prestar especial atención a: La falta de actualización de sus datos y la verificación oportuna de su historia laboral pueden acarrear las siguientes consecuencias: