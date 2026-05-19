En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este martes, 19 de mayo de 2026 llegó a 4400.93 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,02%.

En la última semana, la cotización del euro subió 1.05%, pero en el último año cayó 6.01%, indicando un repunte reciente en medio de una tendencia anual negativa.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el Euro mostró un sesgo alcista: seis subidas y cuatro bajadas, con alternancia marcada y sin jornadas estables, cerrando con balance ligeramente positivo.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría indicar una mayor confianza en la economía europea.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

El costo de comprar 100 euros en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 4400.9302 pesos colombianos, es de 440,093.02 pesos colombianos; comprar 200 euros cuesta 880,186.04 pesos colombianos y 500 euros cuestan 2,200,465.10 pesos colombianos.