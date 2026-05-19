Este martes, 19 de mayo de 2026, la cotización delreal llegó a 751.7872 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,2%.

En el mercado del Real, la cotización cayó -1.27% en la última semana, pero en el último año registra un incremento de 2.58%.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

En los últimos 10 días, la cotización del Real osciló con caídas y alzas alternadas, dos jornadas intermedias sin cambios y un cierre a la baja tras un repunte, dejando un balance neto neutro y sin tendencia clara.

La volatilidad económica del Real en la última semana, del 17.16%, es mayor que la volatilidad anual del 15.09%, indicando un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado en la moneda.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales?

El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 75178.72 pesos colombianos; 200 reales cuestan 150357.43 pesos colombianos y 500 reales cuestan 375893.58 pesos colombianos.