Cómo puede reclamar su prima de diciembre si todavía no se la han pagado. (Imagen: Archivo)

En Colombia, la prima de servicios de diciembre es una prestación obligatoria que deben recibir millones de trabajadores formales. Este pago corresponde a 15 días de salario por cada semestre trabajado y debe consignarse, como máximo, durante los primeros 20 días de diciembre, según la legislación laboral vigente.

A medida que se acerca la Navidad, muchos empleados revisan sus cuentas y se preguntan qué hacer si la empresa no cumplió con este pago en el plazo establecido. La ley contempla sanciones para los empleadores y mecanismos claros para que los trabajadores reclamen su derecho.

Qué dice la ley sobre el pago de la prima de diciembre

El Código Sustantivo del Trabajo establece que todos los empleadores deben reconocer la prima de servicios a quienes tengan un contrato laboral vigente, ya sea a término fijo, indefinido o por obra o labor, siempre que la relación supere el mes de duración.

También están incluidos los trabajadores del servicio doméstico, conductores de servicio familiar, empleados rurales y, en general, quienes tengan la condición de trabajador dependiente. En cambio, quienes laboran bajo contratos de prestación de servicios no tienen derecho a este pago.

La prima se liquida por el semestre completo o de manera proporcional al tiempo trabajado. Si el empleado no cumplió los seis meses, el valor se ajusta a los días efectivamente laborados durante ese período.

¿Qué hacer si no le pagaron la prima en diciembre?

Si el plazo ya venció y el empleador no realizó el pago, el trabajador puede exigir la cancelación inmediata de la prima, ya que el retraso genera consecuencias económicas para la empresa.

La normativa laboral, retomada por Infobae, indica que por cada día de mora, el empleador debe pagar un día adicional de salario, hasta que se haga efectivo el desembolso. Esta sanción busca evitar dilaciones injustificadas en el cumplimiento de la obligación.

¿Dónde puede reclamar el trabajador?

Existen varias vías para reclamar el pago de la prima:

Juzgados laborales , donde se puede presentar una demanda formal.

Consultorios jurídicos de universidades , que ofrecen asesoría gratuita.

Defensoría del Pueblo, que orienta a los trabajadores sobre cómo hacer valer sus derechos.

En estos espacios se puede iniciar el proceso sin necesidad de renunciar al empleo ni asumir costos elevados.

Multas y sanciones para las empresas

Además del pago de los días de mora, el Ministerio del Trabajo puede imponer multas económicas a los empleadores que incumplan con el pago de la prima de servicios.

Las sanciones administrativas pueden ir desde un salario mínimo legal mensual vigente hasta varios miles, dependiendo de la gravedad del incumplimiento y de si la empresa es reincidente.

¿Cómo calcular la prima de Navidad 2025 según la ley colombiana?

La fórmula oficial se mantiene intacta para 2025. El cálculo sigue siendo:

(Salario base mensual × Días trabajados en el semestre) ÷ 360

El salario base incluye:

Salario ordinario

Auxilio de transporte (si aplica)

Pagos fijos que integren prestaciones sociales

Ejemplo con el salario mínimo 2025

El salario mínimo quedó en $1.423.500, y el auxilio de transporte en $200.000, para un total prestacional de $1.623.500.

Si un trabajador laboró los 180 días del semestre, la cuenta sería:

(1.623.500 × 180) ÷ 360 = $811.750

Ese sería el valor aproximado de la prima para quien trabajó todo el semestre.

Cómo puede reclamar su prima de diciembre si todavía no se la han pagado. Freepik

Por qué es importante reclamar a tiempo

Reclamar la prima no es un favor ni un beneficio adicional: es un derecho laboral protegido por la ley. Hacerlo a tiempo evita la prescripción del reclamo y permite que las autoridades actúen cuando el incumplimiento persiste.

Además, dejar constancia del reclamo puede ser clave si más adelante se presentan otros atrasos salariales o incumplimientos por parte del empleador.