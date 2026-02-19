Colombia definió el salario mínimo y el auxilio de transporte para 2026, en un proceso que inició formalmente años atrás y que ha generado expectativas entre trabajadores, empresarios y analistas. El valor oficial ya se hizo público, los cálculos preliminares del sistema financiero realizados en 2025 proyectaban que el nuevo salario mínimo podría superar los 1,6 millones de pesos, mientras que el auxilio de transporte se acercaría a los 180.000 pesos el próximo año. Las proyecciones, que servían de base para la negociación tripartita, tomaban como referencia el comportamiento de la inflación, la productividad y el ritmo de recuperación económica en 2025. El Gobierno nacional oficializó el nuevo salario mínimo legal vigente para 2026, que quedó establecido en 1.750.905 pesos mensuales, tras un incremento del 23,7 %, el más elevado desde la promulgación de la Constitución de 1991. La decisión fue adoptada mediante decreto presidencial, luego de que no se alcanzara un acuerdo entre sindicatos y empresarios en la mesa de concertación. El auxilio de transporte se ubica en $249.095 pesos mensuales en 2026. Este beneficio representa cerca del 10% del salario mínimo legal mensual y depende directamente del ajuste que se acuerde en la mesa de concertación. El total que recibiría un trabajador que devenga el salario mínimo -incluyendo auxilio- podría superar los 2.000.000 pesos mensuales, una cifra que marcaría un nuevo máximo histórico para los ingresos más bajos del país. El Consejo de Estado decretó la suspensión provisional del acto administrativo mediante el cual el Gobierno nacional fijó el aumento del salario mínimo y del auxilio de transporte para 2026. La medida cautelar se adoptó mientras el alto tribunal estudia de fondo la legalidad del decreto expedido por el Ejecutivo, al considerar que podrían no haberse cumplido todos los criterios técnicos exigidos por la ley. La decisión no implica una anulación definitiva del incremento, sino una pausa temporal en sus efectos mientras avanza el proceso judicial. Ante esta determinación, el Gobierno presentó un recurso de súplica para defender la validez del decreto y anunció que expedirá un nuevo acto administrativo ajustado a los lineamientos señalados por el tribunal. Este jueves 19 de febrero de 2026 se desarrollan marchas, plantones y concentraciones en distintas ciudades del país en defensa del salario mínimo vital, tras la suspensión del decreto que fijaba el incremento para este año. La convocatoria fue impulsada por el Gobierno nacional, centrales obreras y movimientos sociales, con llamados a reunirse en plazas públicas y frente a palacios de justicia. Aunque algunos sectores han denominado la jornada como “paro”, no se trata de una huelga nacional formal con cese generalizado de actividades, sino de movilizaciones ciudadanas y sindicales. En ciudades como Bogotá, Medellín y otras capitales se programaron marchas hacia puntos centrales, con posibles afectaciones en la movilidad durante el desarrollo de las manifestaciones.