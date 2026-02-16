El Gobierno Nacional ha confirmado la implementación de la nueva jornada laboral de 42 horas semanales, la cual será de carácter obligatorio en todo el territorio nacional a partir del miércoles 15 de julio de 2026. Con esta disposición, Colombia finaliza la implementación gradual de la Ley 2101 de 2021, que estableció una reducción progresiva del tiempo laboral sin afectar el salario, las prestaciones ni los derechos legales de los trabajadores. Según lo indicado por el Ministerio del Trabajo, la reducción de la jornada tiene como objetivo mejorar la conciliación entre el empleo y la vida personal, así como fomentar ambientes laborales más saludables y productivos para millones de trabajadores. Al llegar la fecha de implementación, todas las empresas deberán reorganizar sus turnos y sistemas de horarios para adaptarse al nuevo límite legal de 42 horas semanales, sin menoscabo de los derechos establecidos para su personal. Actualmente, Colombia opera bajo un límite laboral de 44 horas semanales, un estándar que comenzó a aplicarse desde julio de 2025 como parte del proceso gradual de reducción contemplado en la Ley 2101 de 2021. Gracias a este ajuste previo, los empleados obtuvieron una disminución de dos horas en su carga semanal, manteniendo intactos su salario y sus prestaciones. Este paso se convirtió en un avance clave hacia un modelo de trabajo más equilibrado y competitivo en el país. El Gobierno reiteró que no habrá reducción de salarios ni pérdida de beneficios, garantizando que los trabajadores mantendrán las mismas condiciones económicas mientras se benefician de una mejor distribución del tiempo. El miércoles 15 de julio de 2026 marcará el inicio de la jornada laboral de 42 horas semanales en todo el territorio nacional. Desde ese día, las empresas, sin importar su tamaño o sector, deberán adecuar sus cronogramas internos para respetar el nuevo tope legal. La Ley 2101 de 2021 estableció una reducción gradual de la jornada laboral en Colombia, pasando de 48 horas semanales a 42 en un plazo de cuatro años. El proceso comenzó en 2023 y concluirá con la implementación del nuevo límite en julio de 2026. La normativa aclara que la hora de almuerzo no se contabiliza como parte de la jornada efectiva de trabajo y que el Ministerio del Trabajo será la entidad encargada de supervisar el cumplimiento de la ley, imponiendo sanciones a las empresas que no respeten la reducción horaria. Entre los principales beneficios de la reducción a 42 horas se destacan la mejora en la calidad de vida de los trabajadores, el aumento en la productividad y la posibilidad de dedicar más tiempo al descanso o a la familia. Sin embargo, los gremios empresariales advierten desafíos logísticos para reorganizar los turnos, especialmente en sectores como comercio, manufactura y servicios, donde podría ser necesario contratar más personal o implementar nuevos modelos de trabajo. A pesar de estos retos, el Gobierno mantiene su postura: la medida apunta a consolidar una relación laboral más equilibrada, moderna y sostenible, en línea con las tendencias internacionales. Expertos aseguran que los países con jornadas más cortas suelen registrar menores índices de estrés y ausentismo laboral.