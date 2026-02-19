Este jueves 19 de febrero de 2026 se realizan marchas, movilizaciones y plantones convocados por el Gobierno nacional, centrales obreras y movimientos sociales en defensa del salario mínimo vital, tras la decisión del Consejo de Estado que suspendió el incremento del 23 %. Las manifestaciones llegarán hasta la Plaza de Bolívar, en el centro de la ciudad, y podrían generar afectaciones en la movilidad, especialmente en corredores como la avenida calle 26, la carrera Séptima y la calle 72. También se prevén retrasos en rutas troncales y TransMiZonales del sistema TransMilenio. La Secretaría Distrital de Gobierno acompañará las jornadas con equipos de Diálogo Social y Derechos Humanos para garantizar el derecho a la protesta pacífica y promover la convivencia en el espacio público. Durante la jornada están programadas varias concentraciones en distintos puntos de la capital: El presidente Gustavo Petro confirmó que asistirá a la Plaza de Bolívar para dar un discurso en defensa del salario mínimo vital de $2.000.000 con auxilio de transporte. El mandatario invitó a concentraciones en plazas públicas y frente a palacios de justicia en distintas capitales del país. Según ha manifestado, la movilización también se realiza en defensa de la libertad de voto, en el contexto previo a las elecciones legislativas y consultas presidenciales. Por su parte, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, indicó que el Gobierno radicó un recurso de súplica ante el Consejo de Estado para defender el incremento salarial suspendido. En paralelo a las marchas, el ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que el Ejecutivo inició la recolección de firmas para promover la convocatoria de una asamblea nacional constituyente. El proceso comenzó en el palacio presidencial con la firma de planillas por parte de varios ministros y altos funcionarios. Desde el Gobierno se ha señalado que la movilización también tiene como propósito defender la transparencia electoral. Durante un consejo de ministros, el presidente Petro advirtió sobre posibles riesgos para el voto libre en Colombia en medio del ambiente político previo a los comicios. Debido a las movilizaciones, se pueden presentar: Las autoridades recomiendan planificar los recorridos con anticipación y mantenerse informado a través de los canales oficiales del Distrito. Para evitar contratiempos, se recomienda: La jornada concluirá en la Plaza de Bolívar, donde se espera la concentración principal desde las 2:00 p. m., con la intervención del jefe de Estado.