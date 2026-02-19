En las últimas semanas, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Colombia aumentó la presión sobre los contribuyentes que mantienen deudas tributarias y no respondieron a los requerimientos oficiales. De no normalizarse la situación, miles de colombianos tendrán embargadas sus cuentas bancarias y bienes personales. La medida responde al programa “Al día con la DIAN, le cumplo al país”, mediante el cual se citaron a más de 19.000 contribuyentes en los últimos días de mayo para cancelar las deudas acumuladas por un valor cercano a los $1.2 mil millones. La estrategia no sólo involucra la confiscación de fondos en cuentas, también se aplican medidas cautelares sobre bienes, la inclusión en el Boletín de Deudores Morosos y posibles procesos penales. Mediante el programa de la DIAN, la autoridad logró incautar 4710 cuentas pertenecientes a más de 8000 contribuyentes como parte de su estrategia de cobro, quienes acumularon una deuda superior a 1,2 mil millones de pesos. Sin embargo, esa cifra inicial sólo fue el comienzo de un operativo más extenso. Desde comienzos del año 2025, la agencia anunció que dentro de esas jornadas habrá: En mayo, la entidad también convocó a más de 19.000 contribuyentes del sector minero que tenían deudas con menos de un año de vencimiento, además de personas cuyas obligaciones surgieron a partir de procesos de fiscalización que resultaron en sanciones y liquidaciones oficiales. Esto demuestra que las responsabilidades tributarias alcanzan a todos los grupos. Para saber si una persona está en la lista de morosos, se puede: Si el contribuyente no responde, el siguiente paso es el embargo inmediato de los fondos que encuentren en las cuentas declaradas. Una de las mejores formas para evitar un embargo es consultar por una facilidad de pago ante la DIAN, la cual permite a los ciudadanos liquidar las deudas fiscales en cuotas. El trámite es gratuito y no se necesitan intermediarios. En caso de considerarlo, el plazo máximo otorgado es de cinco años. La solicitud debe enviarse a través de los buzones electrónicos de la entidad, o una de las ventanillas de correspondencia seleccionadas. En el trámite, debe adjuntarse: