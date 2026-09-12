Como es el procedimiento de la DIAN para inspecciones y embargos a deudores (Fuente: Grok - creada con IA).

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) tiene la autoridad legal para llevar a cabo inspecciones tributarias presenciales y gestionar procesos de cobro dirigidos a contribuyentes con obligaciones fiscales pendientes. No obstante, los expertos señalan que tales actuaciones no conllevan a operativos indiscriminados ni a embargos automáticos.

Las medidas se encuentran formalmente establecidas en el Estatuto Tributario colombiano y son parte de procedimientos administrativos que deben seguir secuencias definidas, que incluyen notificaciones y opciones de defensa para los contribuyentes.

En el contexto de las consultas relativas a las listas de deudores difundidas por la autoridad tributaria, diversos ciudadanos están interesados en comprender qué acciones puede emprender la DIAN, en qué circunstancias puede llevar a cabo visitas domiciliarias y cuáles son las condiciones que justifican el embargo de cuentas bancarias.

¿Cuándo puede la DIAN realizar inspecciones presenciales?

De acuerdo con el artículo 684 del Estatuto Tributario, la DIAN posee atribuciones de fiscalización e investigación para corroborar declaraciones, examinar información e identificar obligaciones no reportadas.

Dentro de dichas herramientas se encuentra la denominada inspección tributaria, que está regida por el artículo 779, el cual permite a los funcionarios de la entidad realizar verificaciones directas en establecimientos, oficinas o domicilios vinculados al contribuyente.

La normativa estipula que estas inspecciones deben estar fundadas en un acto administrativo formal, en el que se deben detallar claramente los hechos a ser objeto de revisión. Asimismo, la medida debe ser notificada previamente y dejar un registro mediante un acta.

Estas actuaciones son parte de la fase de fiscalización y determinación tributaria, por lo que no implican automáticamente la existencia de una deuda exigible ni un embargo inmediato.

Qué pasa tras una inspección y cuándo pueden embargar tus bienes

En el transcurso de la revisión, si la DIAN identifica inconsistencias, podrá emitir un requerimiento especial sugiriendo enmiendas en la declaración tributaria. El contribuyente tiene el derecho de responder, presentar evidencia y hacer uso de los recursos administrativos.

Posteriormente, la entidad puede emitir una liquidación oficial que establezca una obligación pendiente. Solo cuando dicha deuda se encuentra firme y es exigible, el caso podrá avanzar a la fase de cobro coactivo.

En esta fase, la DIAN puede emitir un mandamiento de pago, documento mediante el cual se requiere el cumplimiento de la obligación. El contribuyente cuenta con un plazo de 15 días para efectuar el pago o para presentar las excepciones contempladas en el artículo 831 del Estatuto Tributario.

Asimismo, la ley otorga a la entidad la facultad de dictar medidas cautelares como el embargo y secuestro de bienes, reguladas en el artículo 837. La normativa establece que estas medidas pueden ser adoptadas de forma previa o simultánea al mandamiento de pago, siempre en el marco de un procedimiento formal de cobro coactivo.

Límites de embargo de salario y bienes según la ley colombiana

De acuerdo con el artículo 837-1 del Estatuto Tributario, las cuentas de ahorro pertenecientes a personas naturales poseen un umbral de inembargabilidad que equivale a 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el cual se determina a partir de la cuenta más antigua del titular.

La normativa vigente también estipula que no podrán ser objeto de medidas cautelares:

Los inmuebles que cuentan con patrimonio de familia que es inembargable.

que cuentan con patrimonio de familia que es inembargable. Las residencias que estén afectadas a vivienda familiar .

. Las cuentas de depósito en el Banco de la República.

Adicionalmente, las medidas cautelares pueden ser levantadas en diferentes situaciones estipuladas por la ley:

Pago total de la obligación contraída.

de la obligación contraída. Aprobación de un acuerdo de pago .

. Excepciones reconocidas en contra del mandamiento de pago.

Admisión de una acción judicial contra el título ejecutivo mientras persista un proceso en curso.

El procedimiento relativo a la fiscalización y recaudación de la DIAN se encuentra regulado, en su mayoría, por los artículos 684, 779, 823 a 849-4, 826, 831, 837 y 837-1 del Estatuto Tributario, además de la Ley 1066 de 2006 y la doctrina oficial más reciente emitida por dicha entidad.