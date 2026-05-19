Arqueólogos encontraron cientos de esqueletos humanos y restos de una antigua iglesia medieval ocultos bajo un antiguo edificio comercial.

Un inesperado descubrimiento arqueológico dejó sorprendidos a investigadores y trabajadores en Inglaterra luego de que una excavación realizada debajo de un antiguo centro comercial sacara a la luz un gran secreto oculto debajo: cientos de esqueletos humanos enterrados durante siglos.

El hallazgo ocurrió en la ciudad de Gloucester, donde un edificio comercial que funcionó durante años será reemplazado por un nuevo campus universitario. Sin embargo, mientras avanzaban las obras, arqueólogos encontraron restos humanos y antiguas estructuras que permanecían ocultas bajo el suelo urbano.

La magnitud del descubrimiento despertó interés entre historiadores y especialistas, ya que los restos encontrados podrían aportar información clave sobre la vida en la Edad Media y sobre una iglesia desaparecida hace cientos de años.

Descubren más de 300 esqueletos bajo un antiguo centro comercial en Inglaterra

Las excavaciones realizadas en King’s Square permitieron identificar 317 esqueletos y decenas de bóvedas funerarias enterradas bajo la superficie. El lugar había sido ocupado anteriormente por una reconocida tienda comercial, pero ahora será transformado en instalaciones de la Universidad de Gloucestershire.

Según explicaron los especialistas encargados del proyecto, los restos pertenecerían a cementerios medievales y posmedievales. Además de los esqueletos, también aparecieron antiguas estructuras religiosas y diversos objetos históricos que ayudan a reconstruir distintas etapas del pasado de Gloucester.

El hallazgo arqueológico estaría relacionado con una iglesia medieval desaparecida

Los investigadores creen que los enterramientos encontrados tendrían vínculo con la antigua iglesia de St Aldate, un templo medieval que fue demolido hace siglos y cuya ubicación exacta seguía siendo motivo de interés histórico.

Esa teoría explicaría por qué debajo de una zona actualmente asociada al comercio y a la actividad urbana permanecía oculto un enorme cementerio. Para los arqueólogos, el descubrimiento representa una oportunidad única para comprender cómo evolucionó la ciudad a lo largo del tiempo.

Los esqueletos encontrados podrían revelar cómo vivían las personas en la Edad Media

Más allá de la cantidad de restos humanos encontrados, los expertos sostienen que el verdadero valor del hallazgo está en la información histórica y científica que podrían aportar los esqueletos.

Los estudios permitirán analizar enfermedades, hábitos alimenticios, condiciones físicas y distintos aspectos de la vida cotidiana de las personas que habitaron la región durante la época medieval. Incluso, los investigadores esperan obtener datos sobre las condiciones sociales y sanitarias de aquel período.

Los arqueólogos hallaron cientos de esqueletos humanos enterrados bajo un antiguo centro comercial en Inglaterra. (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

El descubrimiento sorprendió por el contraste entre el pasado medieval y la ciudad moderna

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los especialistas fue el contraste entre la vida urbana actual y lo que permanecía escondido bajo el suelo durante siglos. El sitio donde hoy circulan personas, comercios y actividades modernas funcionó antiguamente como un importante espacio funerario.

Gloucester es reconocida por su riqueza histórica y por conservar rastros romanos y medievales. Sin embargo, encontrar cientos de esqueletos debajo de un edificio comercial moderno abrió una nueva ventana al pasado de la ciudad y generó un fuerte impacto entre arqueólogos e historiadores.