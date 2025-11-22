Bancolombia y Banco Agrario cerrarán un día más en diciembre: no ofrecerán atención presencial en ninguna sucursal

Colpensiones ha hecho público el calendario de pagos correspondiente a noviembre de 2025, confirmando que las consignaciones para jubilados y pensionados se llevarán a cabo a partir del martes 25 de noviembre. Este proceso será realizado tanto por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (Fopep) como por Colfondos.

El desembolso resultará beneficioso para miles de adultos mayores que dependen de este ingreso mensual para satisfacer sus necesidades básicas y cumplir con sus obligaciones financieras.

Los beneficiarios han recibido el anuncio con tranquilidad, especialmente tras los recientes ajustes en el cronograma de octubre. En esta ocasión, las autoridades han asegurado que no habrá modificaciones ni retrasos, garantizando que los pagos se acreditarán de manera habitual en las cuentas de los pensionados o estarán disponibles para cobro presencial en los puntos autorizados a nivel nacional.

Fechas confirmadas del calendario de pagos Colpensiones en noviembre de 2025

De acuerdo con la información oficial, Colfondos y el Fopep realizarán el pago el martes 25 de noviembre. En esa fecha, los beneficiarios que tengan abono en cuenta podrán acceder a su mesada desde las primeras horas de la mañana, mientras que aquellos que opten por el cobro en ventanilla podrán hacerlo a lo largo de la jornada en las entidades bancarias habilitadas.

Los bancos que participan en este proceso son Bancolombia, Banco Popular, BBVA, Davivienda, Banco AV Villas, Banco Caja Social y Banco Agrario, los cuales asegurarán la disponibilidad de los fondos durante todo el día.

Desde Colpensiones se ha reiterado que los pagos correspondientes al mes de noviembre se llevarán a cabo de manera simultánea para todas las modalidades y que los recursos estarán resguardados bajo los protocolos de seguridad financiera establecidos.

Consulta el pago de tu pensión en Colpensiones

Los jubilados que deseen verificar la fecha exacta del giro o el monto acreditado deben ingresar a la página oficial de Colpensiones o del Fopep y acceder utilizando su número de cédula. En estas plataformas encontrarán el estado actualizado de su mesada, así como los reportes correspondientes a meses anteriores.

Otra opción es consultar directamente en la entidad bancaria donde se efectúa la consignación, ya sea a través de la aplicación móvil o mediante los canales de atención telefónica. Colpensiones recomienda evitar filas y realizar las consultas en línea, especialmente en las grandes ciudades, para optimizar el tiempo y la comodidad del usuario.

Consejos para pensionados en diciembre 2025

Colpensiones recomendó a los beneficiarios permanecer atentos al calendario oficial de pagos que será divulgado a mediados de diciembre, dado que durante las festividades navideñas podrían surgir variaciones debido a los días festivos. La entidad enfatizó que ningún pago será suspendido y que cualquier modificación será comunicada con antelación a través de los canales oficiales.

Asimismo, recordó que los jubilados tienen la opción de comunicarse con las líneas de atención o acudir a los puntos de servicio para aclarar dudas sobre su mesada pensional, actualizaciones de datos o trámites relacionados con la supervivencia. Es fundamental que los beneficiarios se mantengan informados para asegurar la continuidad de sus derechos.