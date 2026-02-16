El primer ciclo de pagos de Devolución del IVA en 2026 comenzó el 20 de febrero, beneficiando a más de 700.000 hogares en condición de pobreza o alta vulnerabilidad. Prosperidad Social realiza los giros de forma escalonada por grupos de municipios y operadores para garantizar cobertura nacional. Cada hogar beneficiario recibe una transferencia de $500.000 por ciclo, con dos pagos adicionales programados para el 30 de abril y 24 de junio de 2026. ¿Quiénes son beneficiarios, cómo cobrar y cuáles son los requisitos actualizados para acceder? La Devolución del IVA, también conocida como Compensación del IVA, es un programa de Transferencias Monetarias No Condicionadas (TMNC) que busca reducir el impacto del impuesto sobre las ventas en los hogares más pobres del país. El programa funciona como una transferencia monetaria que busca aliviar el impacto del impuesto en el consumo básico de las familias vulnerables. Los recursos se entregan directamente a los beneficiarios sin condiciones específicas, permitiéndoles utilizarlos según sus necesidades prioritarias. La administración del programa está a cargo del Departamento de Prosperidad Social (DPS), dirigido por Mauricio Rodríguez Amaya, quien asumió el cargo el 10 de julio de 2025, reemplazando a Gustavo Bolívar. El organismo identifica a los beneficiarios mediante el Sisbén IV, clasificando hogares en pobreza extrema (grupos A1 a A5) y pobreza moderada (grupos B1 a B4). No existen inscripciones directas para este subsidio; la selección es automática basada en la información del Sisbén IV cruzada con otros registros oficiales. Los beneficiarios bancarizados reciben los giros de manera más ágil una vez inicia el ciclo de pagos. Prosperidad Social realiza los desembolsos a través de: Banco Agrario de Colombia (abono a cuenta o retiro en oficina), billeteras digitales como BICO o la app del Banco Agrario, y corresponsales bancarios como SuperGIROS, Efecty, Reval y Punto de Pago, según el municipio. Cada hogar recibe un mensaje o notificación indicando el operador asignado para el retiro. Los pagos electrónicos son más rápidos que los retiros en efectivo en puntos físicos. En Colombia, para mantener los giros activos durante el año, Prosperidad Social exige tres requisitos clave: tener el Sisbén IV actualizado (informar cambios de dirección, integrantes del hogar o situación económica), cumplir con corresponsabilidades vigentes cuando aplique (controles de salud, vacunación y seguimiento escolar en programas como Renta Ciudadana), y mantener datos de contacto actualizados. El subsidio es compatible con otros programas sociales como Renta Ciudadana, permitiendo que una familia reciba ambos beneficios simultáneamente si cumple los requisitos de cada uno. El link oficial para consultar la Devolución del IVA en 2026 es https://devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co/Univision. En la página web oficial de Prosperidad Social (https://www.prosperidadsocial.gov.co/iva/) encontrarás información actualizada sobre giros, fechas de pago, requisitos y calendario de ciclos. Para resolver inquietudes o actualizar datos, comunicarse a las líneas gratuitas: en Bogotá al 601 379 1088 y a nivel nacional al 01 8000 95 1100. También está disponible la atención presencial en las oficinas regionales de Prosperidad Social en todo el país.