La Superintendencia Financiera de Colombia inició una serie de investigaciones relacionadas con el traslado de recursos desde las Administradoras de Fondos de Pensiones privadas hacia Colpensiones. La medida se centra en revisar el cumplimiento de las obligaciones en los movimientos de capital de los afiliados que cambiaron de régimen pensional. El caso involucra miles de personas que migraron del sistema privado al régimen público de prima media y que ya habrían consolidado su derecho a la pensión. En ese proceso, se detectaron posibles inconsistencias en el giro efectivo de los recursos correspondientes. La situación generó atención dentro del sistema financiero por el volumen de dinero involucrado y por el impacto que podría tener en la administración de los fondos pensionales en Colombia. Las autoridades buscan esclarecer si los procedimientos se realizaron conforme a la normativa vigente. La Superintendencia confirmó que el monto bajo análisis asciende a cerca de $8,7 billones, correspondientes a traslados desde fondos privados hacia Colpensiones. Estos recursos pertenecen a afiliados que realizaron el cambio de régimen y ya cumplen condiciones para recibir su pensión. De acuerdo con la entidad, el proceso abarca a 32.803 personas, de las cuales una parte ya recibe su mesada pensional, aunque persisten dudas sobre el giro completo de los recursos desde las administradoras privadas. El volumen del dinero y la cantidad de casos han llevado a que el proceso sea considerado de alto impacto dentro del sistema pensional colombiano, especialmente por la necesidad de garantizar la correcta transferencia de los ahorros de los trabajadores. La investigación se desarrolla en paralelo a la controversia por la aplicación del Decreto 415 de 2026, que establecía reglas para el traslado de recursos entre los fondos privados y Colpensiones. Esta normativa buscaba ordenar los tiempos y condiciones de dichos movimientos. Sin embargo, el Consejo de Estado de Colombia suspendió temporalmente su aplicación mediante decisiones judiciales, lo que dejó en pausa su implementación mientras se estudian las demandas presentadas contra el decreto. Esta suspensión abrió un escenario de incertidumbre sobre los procedimientos que deben seguir las administradoras de pensiones, especialmente en lo relacionado con los plazos y la ejecución de los traslados de recursos. La Superintendencia Financiera de Colombia explicó que las investigaciones forman parte de sus funciones de inspección y vigilancia, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las obligaciones legales en el sistema financiero. Además, el organismo señaló que las actuaciones buscan proteger los derechos de los afiliados y garantizar la estabilidad del sistema pensional, en un contexto de alta sensibilidad por el volumen de recursos involucrados. Aunque no se han anunciado sanciones ni responsables, el resultado de las investigaciones podría derivar en medidas administrativas si se confirman irregularidades en los procesos de traslado de fondos entre AFP y Colpensiones.