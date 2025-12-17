Colpensiones: los empleados entre 55 y 60 años deben realizar este trámite o se despedirán de la pensión para siempre.

Miles de trabajadores colombianos que se aproximan a la edad de jubilación podrían quedar sin su pensión de vejez si no cumplen un trámite obligatorio ante la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

La alerta está dirigida especialmente a quienes tienen entre 55 y 60 años y todavía no han actualizado su información ni revisado su historial laboral.

Colpensiones: qué trámite deben cumplir los empleados próximos a la pensión

Colpensiones recordó que los ciudadanos que estén a dos años o menos de alcanzar la edad de pensión (57 años para mujeres y 62 para hombres) deben verificar con prioridad sus datos en el sistema. Este paso no es voluntario: es un requisito esencial para el reconocimiento del derecho a la pensión de vejez.

Colpensiones provee en su web una herramienta para realizar el calculo del pago (Fuente: archivo).

Quienes no atiendan esta obligación pueden enfrentar demoras importantes o incluso la pérdida definitiva de su mesada pensional. La entidad detectó numerosos casos de inconsistencias que bloquean el inicio del trámite, lo que encendió alertas a nivel nacional.

¿Por qué revisar la historia laboral en Colpensiones es clave antes de jubilarse?

La historia laboral es el documento principal para determinar si un trabajador cumple con las semanas mínimas cotizadas para acceder a la pensión. Si presenta errores, vacíos o datos incompletos, Colpensiones no podrá avanzar con el proceso hasta que se subsanen.

Muchos afiliados descubren fallas en su registro justo cuando ya alcanzaron la edad de retiro, lo que obliga a iniciar correcciones que pueden extenderse por meses o incluso años. Por eso, la recomendación es hacer esta revisión con anticipación, especialmente entre los 55 y los 60 años.

Cómo consultar y corregir la historia laboral en Colpensiones

El trámite es gratuito y puede realizarse de manera sencilla en línea. Los pasos son:

Ingresar al portal oficial

Acceder a la Zona Transaccional y luego a la Sede Electrónica.

Iniciar sesión con usuario y contraseña. Si no estás registrado, puedes crear la cuenta desde la misma plataforma.

En caso de inconsistencias, se debe acudir a un Punto de Atención Colpensiones (PAC) con los documentos de soporte: certificados laborales, comprobantes de pago, contratos u otros respaldos.

¿Cuál es el grupo con mayor riesgo de perder la pensión?

Según Colpensiones, el mayor riesgo recae en quienes se encuentran en el tramo final de su vida laboral y aún no han verificado su historial ni actualizado sus datos personales. Cualquier error en nombre, cédula, fecha de nacimiento o periodos cotizados puede convertirse en un obstáculo definitivo si no se corrige a tiempo.

Los pensionados deben verificar sus documentos para no tener errores que puedan impedir el pago (Fuente: archivo).

Además, es importante recordar que los trámites pensionales no son automáticos, por lo que el afiliado debe gestionar activamente su situación para no ver afectado su derecho.

¿Qué revisar en tu historia laboral para no comprometer tu pensión?

Al descargar el historial, revisa con especial cuidado:

Empleadores no reportados o con aportes parciales.

Meses o años sin cotizaciones justificadas.

Errores en las fechas de ingreso y retiro.

Datos personales incorrectos (nombre, cédula, fecha de nacimiento).

Ignorar estos puntos puede convertirse en el error que te haga perder la pensión. El momento de actuar es ahora.

¿Qué ocurre si no realizo este trámite con Colpensiones?

Si no actualizas tus datos ni verificas tu historia laboral a tiempo, podrías: