Colpensiones confirmó el calendario de pagos de 2026 para jubilados y pensionados. (Imagen: archivo)

Cierra el Banco Agrario: no se podrá retirar dinero en ninguna sucursal del país y los clientes no podrán hacer nada de manera presencial

Colpensiones dio a conocer el cronograma de pago de las mesadas pensionales correspondientes a 2026, una información clave para miles de jubilados y pensionados del régimen público en Colombia que dependen de estos ingresos para organizar sus gastos mensuales.

Como ocurre habitualmente, los desembolsos se realizarán una vez por mes, con consignaciones programadas hacia el cierre de cada período.

Con el inicio del nuevo año, muchos beneficiarios comienzan a consultar en qué fechas recibirán su pensión, especialmente para planear obligaciones financieras, pagos de servicios y compras esenciales.

Calendario de pagos de Colpensiones para el primer semestre de 2026

Durante los primeros seis meses del año, Colpensiones realizará los pagos en las siguientes fechas:

Enero: lunes 26

Febrero: miércoles 25

Marzo: miércoles 25

Abril: lunes 27

Mayo: lunes 25

Junio: jueves 25

Colpensiones confirmó el calendario de pagos de 2026 para jubilados y pensionados. (Imagen: archivo)

Estas fechas aplican para los pensionados que reciben su mesada a través de cuentas bancarias, billeteras financieras autorizadas o giros, según el medio de pago registrado.

Fechas de pago del segundo semestre de 2026

Para la segunda mitad del año, el calendario definido por la entidad estatal es el siguiente:

Julio: lunes 27

Agosto: martes 25

Septiembre: viernes 25

Octubre: lunes 26

Noviembre: martes 25

Diciembre: jueves 24

En el caso de diciembre, el pago se adelanta con motivo de las festividades de fin de año y el cierre del calendario financiero.

Qué deben tener en cuenta los pensionados de Colpensiones

La entidad recomienda a los beneficiarios:

Verificar que sus datos bancarios estén actualizados para evitar demoras.

Consultar los canales oficiales de Colpensiones ante cualquier novedad.

Recordar que la fecha corresponde al inicio del proceso de consignación, por lo que el reflejo del dinero puede variar según la entidad financiera.

Diferencias con los fondos privados de pensiones

A diferencia de Colpensiones, los fondos privados suelen realizar los pagos a comienzos de cada mes, lo que genera una dinámica distinta en la recepción de ingresos. Por esta razón, es importante que cada pensionado tenga claridad sobre el régimen al que pertenece y el calendario que le corresponde.

Colpensiones confirmó el calendario de pagos de 2026 para jubilados y pensionados. (Imagen: archivo)

Beneficios adicionales para personas pensionadas en Colombia

La normativa vigente permite que los pensionados, sin importar el régimen, puedan afiliarse de manera voluntaria a una caja de compensación familiar, siempre que cumplan ciertos requisitos. Esta afiliación les da acceso a servicios como:

Actividades recreativas y deportivas

Programas de turismo social

Espacios culturales

Cursos de formación y capacitación

En algunos casos, esta vinculación no tiene costo mensual, dependiendo del monto de la pensión y del historial de aportes del beneficiario.