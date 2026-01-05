Miles de jubilados recibirán una suba automática desde enero, mientras que quienes cobran mesadas superiores deberán esperar la actualización por IPC. (Fuente: IA)

El Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, oficializó el pasado 29 de diciembre de 2025 el aumento del salario mínimo que regirá durante todo 2026. La medida no solo impacta de forma directa en los ingresos de los trabajadores activos, sino que también tiene un efecto inmediato sobre las pensiones, debido a los mecanismos de ajuste previstos en la legislación colombiana.

Con la fijación del nuevo salario mínimo, se activan automáticamente los procesos de indexación que buscan preservar el poder adquisitivo de las mesadas pensionales. Esto significa que miles de jubilados verán modificados sus ingresos desde enero de 2026, especialmente aquellos que perciben la pensión mínima legal.

El incremento fue definido en un contexto de inflación acumulada y aumento del costo de vida, con el objetivo de garantizar condiciones económicas más estables para los sectores más vulnerables, entre ellos la población pensionada.

Cómo impacta el aumento del salario mínimo en las pensiones

El ajuste del salario mínimo tiene un efecto directo sobre las pensiones mínimas, ya que la normativa colombiana establece que ninguna mesada de vejez puede ubicarse por debajo del salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV). Por este motivo, cuando el Ejecutivo decreta un incremento del sueldo básico, las pensiones que se encuentran en ese umbral se actualizan de forma automática.

Este mecanismo permite que los jubilados que reciben la pensión mínima mantengan su capacidad de compra frente a la inflación y los cambios en la economía. En consecuencia, el aumento del salario mínimo decretado para 2026 redefine el ingreso mensual de un amplio grupo de pensionados en el país.

El incremento del salario mínimo redefine el ingreso mensual de miles de jubilados que perciben la mesada mínima en Colombia. Fuente: Shutterstock BearFotos

Marco legal que regula el ajuste de las mesadas

El proceso de reajuste de las pensiones está respaldado por el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, que rige el Sistema General de Pensiones en Colombia. Esta norma establece la obligación de actualizar las mesadas con el fin de conservar su valor real en el tiempo.

En el caso de las pensiones equivalentes a un salario mínimo, el aumento se aplica de manera directa y en el mismo porcentaje definido por el Gobierno. Para las pensiones que superan ese monto, el ajuste no depende del salario mínimo, sino de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), certificada oficialmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Cuál será la pensión mínima en Colombia durante 2026

Para el año 2026, la pensión mínima en Colombia quedó fijada en $1.750.905 pesos mensuales. Este valor representa un incremento significativo frente a los $1.423.500 pesos que rigieron durante 2025.

El aumento nominal para los jubilados que perciben la mesada mínima es de aproximadamente $327.000 pesos mensuales. Este ajuste equivale a una suba del 23,7%, orientada a compensar el incremento del costo de vida y a garantizar el acceso a bienes y servicios esenciales para los pensionados.

Qué sucede con las pensiones superiores al salario mínimo

Los jubilados que reciben mesadas superiores al salario mínimo no verán reflejado de inmediato el porcentaje exacto de su aumento. En estos casos, el reajuste se aplicará con base en la variación del IPC correspondiente a 2025, dato que debe ser certificado por el DANE.

Una vez publicado el índice definitivo de inflación, las entidades pagadoras de pensiones realizarán el ajuste correspondiente a partir del 1 de enero de 2026, respetando lo establecido en la normativa vigente.

Impacto del aumento en trabajadores independientes y futuros jubilados

El incremento del salario mínimo también tiene implicaciones para quienes aún no se han jubilado, en especial para los trabajadores independientes. Al elevarse la base mínima de cotización al sistema de seguridad social, los aportes mensuales a pensión aumentarán de forma proporcional desde enero de 2026.

Este cambio implica un mayor esfuerzo financiero para quienes realizan aportes por cuenta propia, aunque mantiene la coherencia entre los ingresos laborales, las cotizaciones y las futuras mesadas pensionales dentro del sistema colombiano.