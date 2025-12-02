Las entidades financieras ya tienen todo listo para habilitar el retiro en el país (Fuente: archivo).

Ya es oficial | El Gobierno atrasó el calendario de pagos de jubilaciones: ya hay nueva fecha de cobro

El Gobierno de Colombia confirmó que la mesada de diciembre para todos los pensionados se pagará de manera anticipada y quedará disponible el martes 24 de diciembre, una modificación excepcional destinada a garantizar que los jubilados puedan retirar su dinero antes de las festividades de fin de año.

La decisión aplica para quienes reciben su pensión a través del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (Fopep) y para los abonos directos en cuentas bancarias habilitadas en Colombia.

¿Cuándo cobran los jubilados en diciembre de 2025?

De acuerdo con el nuevo calendario, la mesada que tradicionalmente se deposita el día 25 del mes se adelantará al martes 24 de diciembre, dado que el 25 es festivo nacional.

Esto implica que todos los jubilados vinculados al Fopep tendrán su dinero disponible desde esa jornada, ya sea mediante abono en cuenta o por cobro presencial en los puntos autorizados. Quienes cuentan con depósito automático verán el giro acreditado en el transcurso del mismo día.

El Gobierno Nacional ajustó el calendario de pagos para diciembre y autorizó un giro anticipado para todos los jubilados. Fuente: Shutterstock Miguel AF

¿Dónde cobran los pensionados la mesada anticipada de diciembre?

Para este ciclo, el Fopep dispuso más de 3.000 puntos habilitados en todo el territorio nacional, incluyendo oficinas bancarias, corresponsales autorizados y cajeros automáticos.

Las entidades participantes para diciembre son: Bancolombia, Banco Popular, BBVA, Davivienda, Banco AV Villas, Banco Caja Social y Banco Agrario de Colombia. Todos los puntos funcionarán en los horarios establecidos por cada banco para la jornada previa a Navidad.

¿A qué hora cobran los jubilados en diciembre?

El giro oficial se hará efectivo el martes 24 de diciembre. Los pensionados que reciben el pago mediante depósito en cuenta bancaria podrán disponer de los recursos durante esa misma fecha.

El monto exacto depende del régimen al que pertenezca cada jubilado, por lo que se recomienda consultar con número de cédula en el portal del Fopep o directamente con el banco correspondiente.

¿Dónde consultar el calendario oficial de pagos para pensionados?

El calendario actualizado se publica cada mes en la página oficial del Fopep, donde los adultos mayores pueden verificar las fechas de los ciclos de noviembre, diciembre y enero.

La entidad también recomendó revisar con frecuencia el portal o comunicarse con las entidades financieras aliadas para confirmar cualquier novedad relacionada con las consignaciones.