El Gobierno aclaró quiénes quedan por fuera del aumento ligado al salario mínimo (Fuente: Freepik).

El Gobierno decretó una nueva condición para trabajar y cobrar los feriados: cuál es el recargo salarial

El Gobierno nacional confirmó una decisión que impacta directamente el bolsillo de miles de jubilados en Colombia: en 2026, los pensionados que reciben una mesada superior al salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV) no tendrán incremento atado al alza del salario mínimo. El anuncio despeja dudas sobre el reajuste anual y marca una diferencia clave entre quienes reciben el mínimo y quienes están por encima de ese umbral.

La medida, que se aplica de forma automática por ley, deja claro que no habrá un aumento adicional ni extraordinario para este grupo de pensionados, sino un ajuste limitado a la inflación registrada.

¿Qué jubilados no recibirán aumento en su pensión en 2026?

Los pensionados que reciben una mesada superior a un salario mínimo no tendrán incremento con base en el aumento del SMMLV decretado para 2026. En estos casos, el reajuste no depende de la decisión del Gobierno sobre el salario mínimo, sino exclusivamente del comportamiento de la inflación.

Esto significa que, aunque el salario mínimo suba por encima del IPC, quienes tienen pensiones más altas no verán reflejado ese mismo porcentaje en su mesada mensual.

Mala noticia: el Gobierno declaró que estos jubilados no recibirán un aumento en sus pensiones ni mesadas.

¿Cómo se ajustan las pensiones en Colombia según la ley?

El reajuste de las pensiones está definido por la Ley 100 de 1993. La norma establece dos caminos distintos para el aumento anual:

Las pensiones equivalentes a un salario mínimo se ajustan con el mismo porcentaje que se defina para el SMMLV .

Las pensiones que superan el salario mínimo solo se incrementan con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Por esta razón, el ajuste no es igual para todos los jubilados y depende directamente del monto de la mesada que reciben.

¿Cuánto subirán las pensiones que están por encima del salario mínimo?

El incremento para estas pensiones estará determinado únicamente por la inflación. Como referencia, el IPC anual se ubicó alrededor del 5,18 %, cifra que sirve como base para proyectar el reajuste en 2026.

En la práctica, un pensionado que recibe una mesada de tres millones de pesos tendría un aumento cercano a los 155.000 pesos mensuales, sin ningún beneficio adicional asociado al aumento del salario mínimo.

¿Quiénes sí recibirán aumento completo en su mesada este año?

Los pensionados que reciben exactamente un salario mínimo sí tendrán un incremento pleno, igual al porcentaje definido por el Gobierno para el SMMLV en 2026. Este grupo es el único que mantiene la protección frente al aumento del costo de vida mediante el ajuste directo del salario mínimo.

Por eso, la diferencia entre recibir una pensión mínima y una superior se vuelve más evidente cada año, especialmente en contextos de inflación moderada.

¿Qué deben tener en cuenta los pensionados para el resto de 2026?

Los jubilados deben considerar que:

No existe un aumento discrecional para pensiones superiores al salario mínimo.

El reajuste se aplica automáticamente y no requiere trámites ante Colpensiones o fondos privados.

El valor final de la mesada dependerá únicamente del IPC certificado.

Esto aplica tanto para pensionados del Régimen de Prima Media como para quienes están en fondos privados.

¿Cómo iniciar el trámite de pensión si ya cumplió las semanas?

Quienes ya cumplieron los requisitos pueden iniciar su proceso de pensión en cualquier momento. Para hacerlo deben:

Confirmar si están afiliados a Colpensiones o a un fondo privado.

Verificar el cumplimiento de edad y semanas cotizadas en el Régimen de Prima Media.

Solicitar el estudio de pensión en el fondo correspondiente si están en el Régimen de Ahorro Individual.

El monto final de la pensión dependerá del régimen y de las condiciones establecidas en la ley vigente.