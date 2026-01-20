La entidad aclaró qué ocurrió y cuáles son los pasos para recuperar el dinero (Fuente: archivo).

El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) confirmó que un grupo de beneficiarios de Renta Joven no recibió el pago de $400.000 correspondiente al último ciclo de transferencias y explicó el procedimiento oficial para reclamar el dinero pendiente. El inconveniente se presentó por problemas técnicos asociados a algunas cuentas bancarias, situación que obligó a revertir varias consignaciones y a reprogramar la dispersión de los recursos.

¿Por qué no llegó el pago de $400.000 de Renta Joven?

Según explicó Prosperidad Social, el problema no estuvo relacionado con suspensiones del programa ni con incumplimientos de los estudiantes. Las fallas se originaron en procesos tecnológicos de las entidades bancarias, lo que impidió que ciertos abonos a cuenta se completaran de forma correcta y provocó la devolución automática de los recursos.

La entidad precisó que los jóvenes continúan activos en el programa y que el dinero no se perdió, sino que quedó pendiente de nueva dispersión.

No recibí los 400.000 pesos de Renta Joven: DPS confirmó cómo reclamar el pago pendiente.

¿A quiénes afectó el pago pendiente del subsidio?

El inconveniente impactó principalmente a los beneficiarios que reciben el incentivo mediante abono a cuenta bancaria. En contraste, los estudiantes que cobran por modalidad de giro no se vieron afectados y pueden reclamar el dinero dentro de los plazos establecidos en los puntos autorizados.

Actualmente, más de 130.000 jóvenes hacen parte de Renta Joven, un programa dirigido a estudiantes en condición de vulnerabilidad que cursan estudios en universidades, el SENA o Escuelas Normales.

¿Cómo reclamar el pago pendiente de Renta Joven paso a paso?

Prosperidad Social indicó que los estudiantes deben verificar primero la modalidad en la que reciben el subsidio. En el caso de los giros, el procedimiento es el siguiente:

Ingresar al enlace de consulta habilitado por el Banco Agrario. Digitar el número de cédula o documento de identidad. Consultar el punto autorizado donde se encuentra disponible el giro.

Para quienes reciben el dinero por abono a cuenta, no es necesario hacer trámites adicionales: el pago será reprogramado automáticamente una vez se solucionen las fallas técnicas.

¿Cuándo volverán a pagar los $400.000 de Renta Joven?

El Departamento para la Prosperidad Social informó que la nueva dispersión de los pagos pendientes se realizará a comienzos de 2026, tan pronto las entidades bancarias normalicen sus sistemas. La recomendación oficial es mantener actualizada la información financiera y estar atentos a los canales institucionales.

¿Dónde consultar información oficial de Prosperidad Social?

La entidad reiteró que toda la información sobre Renta Joven se publica únicamente a través de:

La página web oficial de Prosperidad Social.

Sus redes sociales verificadas.

Los canales de atención habilitados para beneficiarios.

Además, ofreció disculpas por los retrasos y aseguró que se adelanta un seguimiento conjunto con los bancos para evitar que este tipo de situaciones se repitan.