Se despide SuperGIROS: dejará de entregar pagos de Renta Ciudadana y Colombia Mayor a todas estas personas en junio.

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Miles de beneficiarios de programas sociales en Colombia deberán cumplir requisitos obligatorios si quieren seguir recibiendo sus pagos en junio. La advertencia está relacionada con los controles que aplican los operadores de giro autorizados por el Gobierno Nacional.

En este contexto, se ha señalado que SuperGIROS podría dejar de entregar recursos de Renta Ciudadana y Colombia Mayor a determinadas personas que no cumplan con las condiciones exigidas para el cobro. La medida no implica la eliminación de los subsidios, sino la aplicación de filtros de verificación.

Las autoridades han reforzado los mecanismos de validación de identidad con el objetivo de evitar fraudes, suplantaciones y cobros indebidos, especialmente en puntos físicos de pago.

¿Por qué SuperGIROS podría suspender pagos en junio?

SuperGIROS es uno de los principales operadores encargados de distribuir subsidios del Gobierno en diferentes municipios del país. Sin embargo, la entrega de recursos está sujeta a validaciones establecidas por las entidades responsables de los programas sociales.

Quienes no tengan cédula vigente o presenten inconsistencias en sus datos podrían enfrentar bloqueos temporales.

En junio, podrían presentarse bloqueos temporales o negación del pago para quienes no cumplan con requisitos como la validación biométrica o la actualización de datos. Esto no significa que el operador desaparezca, sino que debe acatar las normas de control vigentes.

Estas personas dejarían de recibir Renta Ciudadana y Colombia Mayor

Los beneficiarios de Renta Ciudadana y Colombia Mayor podrían enfrentar inconvenientes si presentan alguna de las siguientes situaciones:

No tener la cédula vigente o en buen estado.

No haber realizado el registro de huella digital cuando es requerido.

Tener inconsistencias en los datos personales registrados.

No estar activos en la base de datos oficial del programa.

No cobrar dentro de las fechas establecidas.

El requisito de huella digital se ha implementado en varias regiones como mecanismo para evitar la suplantación de identidad, una problemática detectada en años anteriores.

¿Qué deben hacer los beneficiarios para evitar la suspensión del pago?

Las autoridades recomiendan verificar que la cédula esté en buen estado, confirmar que los datos personales estén actualizados y realizar el registro biométrico cuando el operador lo solicite.

Asimismo, es fundamental consultar únicamente fuentes oficiales y evitar intermediarios, ya que ningún trámite requiere pagos adicionales. El cumplimiento de estos requisitos permitirá que los beneficiarios continúen recibiendo Renta Ciudadana y Colombia Mayor sin contratiempos.