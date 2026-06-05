El pago será entregado a través de SuRed y SuperGiros en todo el país.

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Desde este viernes 5 de junio comenzará oficialmente un nuevo ciclo de pagos del programa Colombia Mayor, una de las ayudas económicas más importantes para los adultos mayores en condición de vulnerabilidad en el país.

El Departamento para la Prosperidad Social confirmó que cerca de 3 millones de beneficiarios recibirán el incentivo económico a través de los operadores SuRed y SuperGiros, que cuentan con más de 31.000 puntos de atención distribuidos en Colombia.

La entidad explicó que las entregas se desarrollarán hasta el 24 de junio, aunque habrá una suspensión temporal durante el fin de semana de la segunda vuelta presidencial. La inversión destinada para este ciclo supera los 649.000 millones de pesos y busca fortalecer la protección económica de las personas mayores que no cuentan con una pensión o viven en condiciones de pobreza.

¿Cuáles son los 4 documentos y requisitos que permiten recibir los 80.000 pesos de Colombia Mayor?

Los adultos mayores que hacen parte del programa deben cumplir con las condiciones exigidas por Prosperidad Social para acceder al subsidio. Entre los principales documentos y soportes que son verificados por las autoridades se encuentran:

Cédula de ciudadanía colombiana vigente.

Registro actualizado en el Sisbén IV.

Información de residencia en Colombia durante los últimos diez años.

Registro y validación dentro del Sistema de Información de Colombia Mayor.

Además de estos requisitos documentales, los aspirantes deben demostrar que no cuentan con ingresos suficientes para garantizar su subsistencia y cumplir con la edad mínima establecida por el programa.

SuRed y SuperGiros depositarán mes a mes 80.000 pesos a los pensionados que tengan estos 4 documentos desde el 5 de junio. IA - Creada por El Cronista Colombia

¿Cuándo se realizará el pago de Colombia Mayor en junio de 2026?

El cronograma oficial quedó dividido en dos etapas debido a las elecciones presidenciales:

Primera fase: del 5 al 18 de junio.

Pausa temporal durante el fin de semana electoral.

Segunda fase: del 22 al 24 de junio.

De esta manera, los beneficiarios tendrán varios días para reclamar el subsidio sin inconvenientes en los puntos autorizados.

¿Cuánto dinero recibirán los beneficiarios de Colombia Mayor?

El programa mantiene diferentes montos de apoyo económico según las características de cada beneficiario.

La mayoría de los participantes recibirán una transferencia mensual de 80.000 pesos. Sin embargo, los adultos mayores de edad avanzada incluidos dentro de los grupos priorizados podrán acceder a montos diferenciales superiores que buscan responder a sus mayores necesidades económicas.

El subsidio representa un respaldo importante para la compra de alimentos, medicamentos y otros gastos básicos de millones de hogares colombianos.

¿Dónde reclamar el subsidio de Colombia Mayor?

Los recursos serán entregados exclusivamente a través de SuRed y SuperGiros, operadores autorizados por Prosperidad Social para realizar los pagos.

Las autoridades recomendaron acudir únicamente a los puntos oficiales habilitados y evitar intermediarios. Asimismo, recordaron la importancia de mantener actualizados los números de teléfono y demás datos de contacto para recibir oportunamente los mensajes de confirmación de pago.

¿Quiénes pueden ingresar al programa Colombia Mayor?

Para ser tenido en cuenta dentro del programa, una persona debe cumplir con los siguientes requisitos: