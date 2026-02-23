El calendario de pagos de los subsidios del Gobierno tuvo un giro inesperado en febrero. El Departamento para la Prosperidad Social confirmó que habrá un doble pago para los beneficiarios de Colombia Mayor en 2026, como parte de una modificación general en la programación de transferencias monetarias. La decisión se tomó debido al proceso de adjudicación del nuevo operador encargado de distribuir los recursos en todo el territorio nacional. Según explicó la entidad, el objetivo es evitar retrasos y garantizar que los adultos mayores reciban el dinero sin afectar su ingreso mensual. El programa Colombia Mayor iniciará el trámite de transferencias a partir del 27 de febrero de 2026. En esta ocasión se aplicará un ciclo doble de pago, lo que significa que los beneficiarios recibirán dos giros acumulados en un mismo periodo. Esta medida busca compensar los ajustes en el contrato del operador logístico y asegurar que los recursos lleguen completos. Desde Prosperidad Social señalaron que en los próximos días se informarán las fechas exactas de dispersión, así como los puntos y canales habilitados en cada municipio. El doble giro no corresponde a un bono extraordinario ni a un aumento del subsidio. Se trata de una estrategia administrativa para ponerse al día con el calendario, mientras se formaliza la operación del nuevo contrato de transferencias. El proceso de selección del operador cerró en febrero y, según la entidad, la evaluación y adjudicación tomaría menos de cuatro semanas. Para evitar que ese trámite afecte a los adultos mayores, se optó por concentrar dos ciclos en un solo pago. La prioridad, indicaron, es proteger a la población mayor que depende de este ingreso para cubrir gastos básicos como alimentación, medicamentos y servicios públicos. En el caso de Renta Ciudadana y Devolución del IVA, el primer ciclo de entregas de 2026 está proyectado para realizarse entre la segunda y tercera semana de marzo. Para este arranque de año, la base de beneficiarios será la misma del último ciclo de 2025. La inclusión de nuevos hogares se hará más adelante, específicamente en los ciclos 2 y 5, como medida de eficiencia administrativa. Esto quiere decir que quienes ya venían recibiendo el subsidio el año pasado continuarían en el primer giro, siempre y cuando cumplan con los criterios establecidos. Sobre Renta Joven, Prosperidad Social informó que los beneficiarios bancarizados recibirán la transferencia el 24 de febrero. Para los jóvenes que cobran por modalidad de giro, el pago dependerá de la entrada en operación del nuevo operador financiero. La entidad pidió paciencia mientras se concreta el proceso contractual.