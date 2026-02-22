El asteroide (99942) Apophis se convertirá en uno de los eventos astronómicos más destacados de la década cuando se aproxime a la Tierra en 2029. Con un diámetro cercano a los 340 metros, Apophis ha sido objeto de un seguimiento meticuloso desde su descubrimiento en 2004. Las observaciones más recientes indican que no representa riesgo de impacto, sin embargo, su proximidad lo convierte en un fenómeno único para la ciencia y el público en general. Este acercamiento brindará a los astrónomos la oportunidad de estudiar el comportamiento de asteroides cercanos y cómo la gravedad terrestre puede influir en su trayectoria y rotación. Además, será visible desde diversas regiones del planeta sin necesidad de telescopio, lo que representa una oportunidad excepcional para los entusiastas de la astronomía. El evento más significativo relacionado con Apophis se llevará a cabo el 13 de abril de 2029, momento en el cual el asteroide se aproximará a aproximadamente 32.000 kilómetros de la superficie terrestre. Esta distancia lo posicionará más cerca que numerosos satélites geoestacionarios, lo cual es un fenómeno poco común para un objeto de tal magnitud. La proximidad histórica de Apophis brindará la oportunidad de examinar con precisión su superficie y rotación, así como de evaluar de qué manera la gravedad terrestre puede influir en su trayectoria. Los investigadores han subrayado que este acontecimiento representa uno de los acercamientos más cercanos jamás documentados para un asteroide de considerable tamaño. Expertos de la NASA y la ESA han indicado que el acercamiento de Apophis representa una oportunidad científica, en lugar de un riesgo. La comunidad astronómica se dedica a monitorear de manera continua el asteroide para garantizar que su órbita permanezca estable y no constituya un peligro en el futuro. A pesar de las preocupaciones iniciales sobre un posible impacto, las observaciones recientes realizadas con radar y telescopios han descartado cualquier riesgo de colisión para el año 2029 y, al menos, durante los próximos 100 años. Los cálculos precisos demuestran que la Tierra no está en peligro y las agencias espaciales enfatizan que el paso de Apophis es seguro para la población. Se anticipa que el fenómeno será un espectáculo astronómico excepcional, dado que asteroides de este tamaño raramente se aproximan tanto a nuestro planeta. Los especialistas sugieren localizar áreas con escasa contaminación lumínica para maximizar la visibilidad del evento. Durante el paso cercano, Apophis será visible sin telescopio desde algunas partes del hemisferio oriental, siempre que las condiciones atmosféricas sean favorables. Esto implica que tanto aficionados como científicos tendrán la oportunidad de observar un objeto de más de 300 metros desplazándose a gran velocidad por el firmamento nocturno. El acercamiento de Apophis brindará a las agencias espaciales la oportunidad de llevar a cabo observaciones exhaustivas de su composición, rotación y efectos gravitacionales. Misiones futuras, junto con telescopios de alta precisión, se beneficiarán de este evento para investigar cómo los asteroides que se encuentran cerca de la Tierra interactúan con nuestro planeta. Asimismo, este evento servirá como un ensayo para estrategias futuras de defensa planetaria, permitiendo a científicos y autoridades espaciales poner a prueba técnicas de seguimiento y predicción de órbitas en tiempo real.