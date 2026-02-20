Se ha confirmado la compra de aviones de guerra Gripen a Suecia, un acuerdo que se enmarca dentro del proceso de modernización de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Aunque el contrato fue formalizado en 2025, su implementación se extenderá a lo largo de varios años, con entregas escalonadas que permitirán la renovación progresiva de la flota de combate del país. Los modelos adquiridos pertenecen a la línea Gripen E/F, considerada una de las más avanzadas en la región. La compra se venía evaluando desde hacía más de una década y finalmente se concretó tras múltiples revisiones financieras y técnicas. El Gobierno ha indicado que el proyecto se ejecutará de manera gradual, con pagos distribuidos y rigurosos controles de supervisión. Con el anuncio oficial, se inició también la planificación de los cronogramas técnicos, las capacitaciones y el soporte logístico necesarios para operar los nuevos sistemas. Este tipo de adquisiciones incluye entrenamiento, mantenimiento especializado y acuerdos de cooperación entre ambas naciones. Entre 2026 y 2032, Colombia comenzará a recibir los nuevos cazas, en un proceso que dependerá de las fases de fabricación, pruebas, certificación y entrega establecidas por Saab, la empresa sueca fabricante del Gripen. Según el cronograma publicado tras la formalización del contrato, se prevé que las primeras unidades del Gripen E/F sean entregadas a partir de 2026, mientras que la llegada de los últimos aviones está programada para 2032. Este enfoque escalonado facilita la adecuación de la infraestructura, la capacitación de pilotos y la adaptación de las bases aéreas, sin afectar la operación vigente. La introducción de estos modelos facilitará el reemplazo progresivo de los Kfir, que se encuentran en la etapa final de su vida útil. Las autoridades han indicado que los nuevos sistemas potenciarán las capacidades de defensa, vigilancia y respuesta ante amenazas aéreas. El contrato abarca no solo aeronaves, sino también sistemas de radar, armamento compatible, repuestos, capacitación y soporte técnico a largo plazo. Saab ha subrayado que el Gripen E/F es un caza de última generación que combina un bajo costo operativo con alta maniobrabilidad y tecnología avanzada. Además del aspecto militar, el acuerdo contempla cooperación industrial y transferencia de conocimientos. Aunque los detalles varían según cada fase, Colombia busca fortalecer capacidades locales para mantenimiento y soporte técnico en los próximos años. De acuerdo con la información proporcionada, el proyecto incluye: Este conjunto de elementos es fundamental para garantizar el éxito y la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.