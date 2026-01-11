En esta noticia

Con la llegada del fin de semana largo, miles de clientes se cuestionan sobre el funcionamiento de los canales de atención y las alternativas disponibles durante el cierre de las sedes.

En Colombia, el cierre simultáneo de las oficinas de Bancolombia durante un domingo y el lunes festivo por el Día de los Reyes Magos conllevará una suspensión temporal de servicios presenciales. Aunque esta medida está contemplada en el calendario nacional, muchos usuarios deberán anticipar sus diligencias para evitar contratiempos.

Atención cómo operarán los servicios en el fin de semana festivo

De acuerdo con la información oficial, el domingo 11 de enero y el lunes 12 de enero, todas las oficinas físicas estarán inactivas en el país. Este feriado, uno de los más tradicionales del calendario colombiano, suele generar ajustes operativos en bancos y entidades públicas.

Canales digitales, como la app de Bancolombia, la Sucursal Virtual Personas y los cajeros automáticos, permanecerán disponibles para transferencias, pagos y consultas.

Cierre de oficinas de Bancolombia por Inmaculada Concepción: usuarios deben anticipar diligencias (foto: archivo).

Impacto del cierre en los departamentos más afectados

Aunque se trata de una medida nacional, en regiones con alta afluencia bancaria el cierre tendrá mayor impacto. Entre ellas:

  • Antioquia
  • Bogotá
  • Valle del Cauca
  • Atlántico
  • Santander

Qué trámites están prohibidos en las oficinas

Durante el periodo de cierre de dos días, no se permitirá la realización de las siguientes actividades:

  • Aperturas de productos financieros
  • Pagos por ventanilla
  • Depósitos en oficina
  • Solicitudes o trámites presenciales
  • Operaciones empresariales presenciales

Servicios reanudados desde el martes

El martes 13 de enero, todas las oficinas retomarán su horario habitual, incluyendo servicios para empresas y atención personalizada en sucursales. Los usuarios podrán completar trámites pendientes o realizar operaciones que requieren validación presencial.

Bancolombia reiteró que los servicios digitales funcionarán con normalidad durante todo el fin de semana, permitiendo pagar facturas, transferir dinero, hacer avances y consultar productos sin interrupciones.