Se despide la licencia de conducir para mayores de 65 años: ya no podrán renovar el permiso si no cumplen este requisito. Fuente: archivo.

Los conductores mayores de 65 años en Colombia deben prepararse con antelación antes de que venza su licencia de conducción. La regulación exige acreditar aptitud física, mental y de coordinación motriz mediante un examen realizado en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) habilitado.

A su vez, el Ministerio de Transporte reglamenta desde la Resolución 217 de 2014 cómo deben emitirse esos certificados de aptitud y qué aspectos evalúan (visión, audición, coordinación motriz, condiciones físicas y mentales, entre otros). La exigencia aplica para todos los conductores y se vuelve crucial a edades avanzadas por los períodos de validez más reducidos.

Si ese certificado no aparece registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), la autoridad no podrá tramitar la renovación del documento. Así lo señalan las guías oficiales de la Alcaldía de Bogotá y la Ventanilla Única de Servicios, que además verifican el requisito de estar a paz y salvo por infracciones.

Certificado en el RUNT: clave para la renovación

Para llevar a cabo la renovación, la entidad de tránsito verifica en el RUNT que usted posea un certificado vigente del examen físico, mental y de coordinación motriz emitido por un CRC y registrado a través del sistema SICOV. En caso de que el certificado no esté cargado o haya expirado, la solicitud será denegada. Asimismo, es imperativo que esté inscrito en el RUNT, presente su documento y no tenga comparendos pendientes (o cuente con un acuerdo de pago).

Es importante considerar un aspecto operativo que frecuentemente pasa desapercibido: el certificado médico tiene una vigencia máxima de 6 meses; si se permite que transcurra dicho periodo sin finalizar el trámite, será necesario repetir los exámenes.

Conductores mayores de 65 años en Colombia: requisitos para renovar licencia de conducción (foto: archivo).

¿Cada cuánto se renueva tras los 65 años (y desde cuándo es anual)?

La vigencia depende del tipo de servicio y de la edad:

Servicio particular (A y B):

Menores de 60 años: cada 10 años .

Entre 60 y 80 años: cada 5 años .

Mayores de 80 años: anual.

Servicio público (C):

Menores de 60 años: cada 3 años .

Mayores de 60 años: anual.

No existe una “edad tope” que impida renovar por sí sola; lo determinante es cumplir con la aptitud médica y la periodicidad indicada.

¿Cuánto cuesta y cómo tramitar la licencia de conducción?

Agende su cita en la Ventanilla Única de Servicios (Bogotá) o en el organismo de tránsito de su ciudad. Hágase el examen en un CRC habilitado y confirme que el resultado quedó cargado en el RUNT. Verifique que no tiene multas pendientes. Pague los derechos del trámite.

En Bogotá, la Ventanilla Única de Servicios (ventanillamovilidad.com.co) publicó para finales de 2025 estas tarifas: $128.700 para automóvil y $222.100 para motocicleta (sujeto a actualizaciones locales). Revise siempre el tarifario vigente antes de su cita.

¿Qué evalúa el examen médico y por qué puede impedir la renovación?

El CRC verifica que el conductor mantenga condiciones físicas, mentales, sensoriales y de coordinación compatibles con la conducción segura. La Resolución 217 de 2014 establece el marco técnico para esos exámenes y la emisión del certificado.

Si el resultado no es apto, el sistema no permitirá renovar hasta que se cumplan las condiciones que indique el profesional (tratamientos, ayudas ópticas/auditivas u otras medidas).

