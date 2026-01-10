Se despide el supermercado más querido de Colombia: más de 100 sedes ya cerraron sus puertas. Foto: archivo.

Desde finales del año anterior, Colsubsidio tomó la decisión de llevar a cabo el desmonte gradual de su red de supermercados, lo que implicó el cierre de más de cien puntos de venta en diversas regiones del país, marcando el final de una marca ampliamente reconocida en el comercio cotidiano de numerosos hogares.

La decisión fue el resultado de una estrategia destinada a adaptarse a un mercado cada vez más competitivo, donde los formatos económicos y las nuevas exigencias logísticas están ganando protagonismo. Por esta razón, la entidad decidió redirigir sus recursos hacia servicios que generen un mayor impacto social, priorizando áreas fundamentales dentro de su misión.

Razones del cierre de supermercados Colsubsidio

Según la organización, la decisión se sustentó en un análisis profundo sobre la transformación reciente del comercio minorista en el país. En pocos años, nuevas cadenas con modelos más eficientes y precios más competitivos lograron abrirse paso, alterando la dinámica del mercado y presionando a los actores tradicionales a replantear sus estrategias.

Para numerosos hogares, estos establecimientos representaban un espacio habitual de compra, por lo que su salida generó cambios visibles en la rutina diaria de muchas familias.

La organización optó por abandonar el comercio al detal para garantizar estabilidad financiera.

Los recursos comenzaron a enfocarse en líneas sociales clave , como salud, educación y bienestar.

En varias comunidades, los clientes encontraron pasillos desocupados y avisos de cierre inminente.

Colsubsidio cierra más de cien supermercados y redirige recursos hacia el impacto social. (foto: archivo).

El futuro del histórico local en la calle 26

Uno de los locales más reconocidos se encontraba frente a la estación Centro Memoria de TransMilenio. Aunque dicho punto ha cesado sus operaciones, la droguería Colsubsidio continuará prestando servicio en una nueva localización, precisamente en la intersección de la calle 26 con la carrera 24.

El inmueble que albergaba el supermercado, el cual también incluye las oficinas principales de la caja y el teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez, permanecerá bajo la administración de la entidad, que conserva allí diversas actividades institucionales.

Nueva propuesta que sustituye al supermercado: Bloc Colsubsidio

Colsubsidio transformará el espacio en un nuevo centro de bienestar llamado Bloc, un complejo multifuncional que contará con áreas deportivas, zonas infantiles, coworking y servicios de recreación por día.

Este será el séptimo Bloc en Bogotá y municipios cercanos, sumando a los de Suba, Bosa, Plaza de las Américas, Ricaurte, 20 de Julio y Soacha.

Los afiliados podrán acceder mediante:

Membresía mensual: entre 62.400 y 122.300 pesos.

Entrada diaria: entre 10.900 y 21.500 pesos, según categoría.

Qué servicios continúan operando

Aunque los supermercados ya no forman parte de la operación, Colsubsidio continuará ofreciendo: