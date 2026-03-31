El fin de semana largo de Semana Santa despierta dudas entre miles de usuarios que necesitan realizar trámites bancarios y no saben qué servicios estarán disponibles. La inquietud se centra especialmente en la atención al público y en las opciones digitales habilitadas mientras las sucursales permanecen cerradas. En Colombia, Bancolombia mantendrá sin atención presencial sus oficinas durante el jueves y viernes festivo por la celebración de Semana Santa. La medida, prevista dentro del cronograma oficial de feriados, implicará una pausa temporal en las gestiones presenciales, por lo que los clientes deberán organizar con anticipación sus operaciones y recurrir a los canales alternativos para evitar demoras o inconvenientes. Durante el fin de semana festivo, los usuarios deberán tener en cuenta cambios en la prestación de servicios presenciales. Según la comunicación oficial, el Jueves Santo y el Viernes Santo no habrá atención en oficinas físicas en todo el país, en el marco de dos feriados representativos del calendario colombiano, que habitualmente implica modificaciones en la operatoria de bancos y organismos públicos. A pesar del cierre de las sedes, los canales digitales continuarán funcionando con normalidad. Herramientas como la app de Bancolombia, la Sucursal Virtual Personas y los cajeros automáticos estarán habilitadas para realizar transferencias, pagos, retiros y consultas, lo que permitirá a los clientes operar sin necesidad de acudir a una sucursal. Aunque se trata de una medida nacional, en regiones con alta afluencia bancaria el cierre tendrá mayor impacto. Entre ellas: Durante el periodo de cierre de dos días, no se permitirá la realización de las siguientes actividades: Luego de los feriados todas las oficinas retomarán su horario habitual, incluyendo servicios para empresas y atención personalizada en sucursales. Los usuarios podrán completar trámites pendientes o realizar operaciones que requieren validación presencial. Bancolombia reiteró que los servicios digitales funcionarán con normalidad durante todo el fin de semana, permitiendo pagar facturas, transferir dinero, hacer avances y consultar productos sin interrupciones.