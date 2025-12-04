¿Cómo quedaría el salario mínimo 2026 en Colombia si el Gobierno decreta un aumento del 13,3%?

Los bancos de Colombia confirmaron que todas las oficinas del sistema bancario permanecerán cerradas durante tres días consecutivos —sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre— por el festivo del Día de la Inmaculada Concepción, una fecha incluida en el calendario bancario que rige para todo el sector.

Aunque habrá suspensión total de atención en ventanilla, los bancos garantizarán la operación de canales electrónicos, cajeros automáticos y corresponsales bancarios para que los usuarios puedan realizar transacciones básicas sin contratiempos.

Con el inicio del puente festivo, miles de colombianos revisan qué trámites podrán adelantar y qué servicios estarán limitados durante la jornada. El cierre temporal obliga a adelantar diligencias presenciales y a apoyarse en la banca digital para evitar congestiones y retrasos.

¿Qué bancos cierran del 6 al 8 de diciembre en Colombia?

El cierre aplica para todas las entidades financieras del país, incluidas las más consultadas por los usuarios, como Bancolombia, Banco Agrario, Banco de Bogotá, Davivienda, BBVA, Scotiabank Colpatria, Itaú y Banco Popular. Ninguna sede física prestará atención al público durante las tres jornadas del puente festivo.

La medida hace parte del calendario oficial que se implementa cada año para los feriados nacionales y que ajusta la operación presencial de los bancos sin afectar la continuidad de sus servicios digitales.

Cierre bancario de tres días en Colombia: así funcionarán los servicios este 6, 7 y 8 de diciembre. ChatGPT

¿Qué operaciones bancarias sí estarán disponibles durante el feriado?

Aunque las oficinas permanecerán cerradas, los usuarios podrán acceder sin restricciones a:

Cajeros automáticos y depósitos en máquinas de autoservicio.

Banca digital y aplicaciones móviles de cada entidad.

Corresponsales bancarios autorizados en comercios y puntos aliados.

Pagos, transferencias, consultas de saldo y movimientos en línea.

Los bancos recomiendan adelantar pagos presenciales, retiros de alto monto o trámites que requieran documentación física antes del viernes 5 de diciembre para evitar congestiones en los días previos al feriado.

¿Por qué es feriado el 8 de diciembre?

El país celebra el Día de la Inmaculada Concepción, una de las festividades religiosas más tradicionales para los hogares colombianos. La fecha marca el inicio oficial de actividades navideñas, alumbrados, procesiones y eventos comunitarios que congregan a miles de familias en diferentes regiones.

Por tratarse de un feriado de amplio arraigo cultural, el sector financiero ajusta su operación presencial y concentra sus esfuerzos en garantizar servicios digitales plenamente activos durante la jornada.

¿Qué recomendaciones dan los bancos para el puente festivo?

Las entidades financieras sugieren:

Planear con anticipación cualquier trámite que exija presencia en oficina.

Usar canales digitales para pagos y transferencias, especialmente durante el fin de semana largo.

Verificar límites de transferencias , disponibilidad de cajeros automáticos y horarios de corresponsales.

Evitar realizar operaciones de alto monto en horas de alto flujo o en zonas no seguras.

¿Cuál es el próximo feriado luego del 8 de diciembre?

El siguiente festivo en el calendario nacional es el 25 de diciembre, Navidad, una fecha en la que también se aplican ajustes en los horarios de atención bancaria y en la operación de algunos servicios públicos.