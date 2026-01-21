La regularización de la deuda requiere enviar la solicitud por escrito a la Unidad Administrativa Especial de la DIAN, cumpliendo con los plazos y pagos establecidos. (Fuente: Archivo).

La DIAN, encargada del recaudo de impuestos en Colombia, presentó un programa de alivio fiscal para quienes tengan saldos pendientes por impuestos tributarios, aduaneros o cambiarios. La medida busca facilitar que personas naturales y jurídicas regularicen su situación sin enfrentar embargos o sanciones excesivas.

El decreto de emergencia económica establece condiciones específicas para acogerse a reducciones de sanciones e intereses. Entre estas se incluyen pagos parciales de obligaciones correspondientes al año gravable 2024 y a años anteriores, ofreciendo un mecanismo de alivio económico a millones de contribuyentes.

Además, la DIAN detalló que quienes se acojan a estos beneficios deberán cumplir con fechas límite estrictas y presentar la documentación correspondiente para formalizar la reducción de sanciones. La medida aplica tanto a quienes han omitido declarar como a quienes necesitan corregir declaraciones pasadas.

Beneficios del decreto de emergencia económica

El programa establece que los contribuyentes que paguen un porcentaje de sus ingresos brutos o patrimonio podrán acogerse a reducciones significativas. Para quienes declaran renta y complementarios, se requiere el pago del 3 % de los ingresos brutos al 30 de abril de 2026, mientras que quienes no están obligados a declarar deberán pagar el 2 % del patrimonio bruto al 31 de marzo de 2026.

La medida también incluye la reducción de sanciones en caso de omisión, corrección o incumplimiento de obligaciones tributarias hasta noviembre de 2025. Esto permite a los contribuyentes evitar embargos y regularizar su situación con la DIAN de manera ordenada y legal.

Requisitos para acogerse a la reducción de sanciones

Los requisitos fundamentales incluyen pagar el 100 % de la obligación tributaria, cancelar los intereses moratorios calculados al 4,5 % y pagar el 15 % de las sanciones, respetando siempre la sanción mínima vigente. Estos pasos garantizan que los contribuyentes puedan acogerse al beneficio sin contratiempos.

Además, quienes tengan acuerdos de pago previos o necesiten corregir declaraciones pueden aplicar el beneficio sobre los saldos insolutos, siempre que se realice el pago total dentro de los plazos establecidos. Esto proporciona un respiro económico a los contribuyentes en mora.

Cómo presentar la solicitud ante la DIAN

Los contribuyentes deben notificar a la Unidad Administrativa Especial de la DIAN antes del 30 de abril de 2026, presentando la documentación que respalde los pagos realizados. La entidad verificará la información y expedirá un acto administrativo que formaliza la reducción de sanciones.