Cierran Banco Agrario y Bancolombia: el Gobierno suspendió todas las sedes durante un día. (Representación creada con Inteligencia Artificial)

Lista Clinton complica a Petro: la OFAC frena el soporte técnico del helicóptero presidencial

El Gobierno de Colombia confirmó que, por el feriado del 12 de enero, fecha que corresponde al Día de los Reyes Magos (celebrado originalmente el 6 de enero pero trasladado por la Ley Emiliani), las sucursales de Banco Agrario y Bancolombia no prestarán atención al público durante dos días consecutivos. La medida no es excepcional: corresponde al calendario bancario habitual que rige para los feriados nacionales.

La suspensión de la atención presencial facilita la operación logística del feriado, una fecha tradicional en el país. Por ello, los usuarios deberán anticipar trámites que requieran asistencia en ventanilla, pagos presenciales o diligencias que no puedan realizarse por canales digitales.

Con la cercanía del feriado, muchos ciudadanos revisan qué servicios estarán disponibles y cómo funcionarán los bancos durante estos días. Aunque las oficinas permanecerán cerradas, los sistemas virtuales operarán con normalidad.

Qué operaciones estarán disponibles durante el feriado

Durante el día de cierre bancario, los usuarios podrán:

banca digital , aplicaciones móviles y corresponsales bancarios autorizados. Realizar operaciones a través de cajeros automáticos , aplicaciones móviles yautorizados.

Estos canales permiten efectuar pagos, transferencias, consultas de saldo y movimientos sin necesidad de acudir a una sede física.

Es recomendable utilizar estos servicios anticipadamente para evitar congestiones, especialmente en los días previos al feriado.

Con la llegada del feriado del 12 de enero, los colombianos ajustan sus actividades y confirman qué servicios se verán afectados. En este caso, el cierre aplica únicamente para atención presencial en Banco Agrario y Bancolombia, tal como ocurre en la mayoría de los feriados religiosos del país.

Por qué es feriado el 12 de enero

El 12 de enero es feriado en Colombia por la celebración del Día de los Reyes Magos, una festividad de origen cristiano que conmemora la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar al niño Jesús, guiados por la estrella de Belén. Esta fecha, también conocida como la Epifanía del Señor, tiene un fuerte arraigo en la tradición religiosa del país y forma parte del calendario litúrgico católico, que históricamente influyó en la definición de varios días festivos nacionales.

Cierran los bancos por el feriado del 8 de diciembre. (Fuente: archivo)

Aunque la conmemoración religiosa se mantiene el 6 de enero, en Colombia el descanso laboral suele trasladarse al lunes siguiente, de acuerdo con la Ley Emiliani, que busca fomentar el turismo interno y los fines de semana largos. En muchas regiones, además, la fecha se asocia con celebraciones populares, eventos culturales y el cierre del ciclo navideño, marcando simbólicamente el final de las fiestas de fin de año.